رجل يقف على الجليد للتحذير من خطورة أزمة المناخ

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تم إنشاء خشبة مسرح خاصة بالقرب من برج ساعة المناخ في الساحة الواقعة أمام مترو دونغ ديغو للأنفاق في مدينة ديغو. ووضع على خشبة المسرح لوح سميك من الجليد، وبعد ذلك ظهر رجل يرتدي بنطلونا أحمر وسترة زرقاء مثل نمط العلم الكوري "تيه غوك كي" ووقف على اللوح الجليدي بقدميه الحافيتين. وفي الوقت نفسه بدأ تشغيل عداد وقت أمام خشبة المسرح. وكانت خلف الرجل لافتة مكتوب عليها هذه العبارة: "الرجل حافي القدمين جو صونغ هوان 조승환 يتحدى لتسجيل رقم قياسي عالمي لأطول فترة وقوف على الجليد".

يُشار الى أن بطل هذا التحدي هو السيد جو صونغ هوان البالغ من العمر خمسة وخمسين عاما، وهو سفير ترويجي لمدينة كوانغ يانغ في مقاطعة جنوب جولا، وقد نجح في الوقوف على الجليد لمدة ساعتين ونصف احتفالا بيوم الاستقلال الكوري الذي صادف الخامس عشر من شهر أغسطس في العام الماضي. كما سجل ثلاث ساعات واثنتي عشرة دقيقة من الوقوف على الجليد احتفالا بعيد ميلاد المناضل الكوري "آن جونغ كُن 안중근 " الشهر الماضي. وأمس نجح في الوقوف على اللوح الجليدي لمدة ثلاث ساعات وربع الساعة. وأكد على أنه وقف على الجليد بقدميه العاريتين من أجل إنقاذ كوكب الأرض مشيرا إلى أن السماء والأرض والبحار تموت بسبب الاحتباس الحراري. ودعا إلى وقف استخدام المنتجات المستخدمة للمرة الواحدة فقط وإحياء كوكب الأرض الجميل من أجل أحفادنا. وكانت قد استهدفت هذه الفعالية التعريف بخطورة أزمة المناخ وإنشاء قاعدة مشتركة للحياد الكربوني. ويكتسب برج ساعة المناخ في ساحة المترو معنى خاصا لأن عدد هذا النوع من الأبراج يبلغ ثلاثة فقط في العالم، وهذا هو البرج الوحيد منها في كوريا. وتشير ساعة المناخ إلى الوقت المتبقي على ارتفاع معدل درجات الحرارة على الكرة الأرضية بمقدار درجة مئوية واحدة بالمقارنة مع فترة ما قبل التصنيع، بناء على حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم. وإذا تجاوزت 1,5 درجة مئوية ستزيد المخاطر بما في ذلك التقلبات المناخية ونقص المياه زيادة كبيرة وسريعة. وفي أثناء وقوف السيد "جو" على اللوح الجليدي، تم تنظيم بعض الأحداث الجانبية بمشاركة عدد من المواطنين، بما فيها مسابقة سؤال وجواب حول الحياد الكربوني. وبهذه المناسبة قال السيد جو إنه سعيد بالتحدي لفعالية تسجيل رقم قياسي جديد في مدينة ديغو التي ظلت تقود التعامل مع أزمة المناخ. وأضاف أنه استهدف بمحاولته تلك التعريف بخطورة أزمة المناخ وإرسال رسالة أمل إلى المواطنين المرهقين بسبب وباء كورونا.