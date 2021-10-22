طارق زيدان: الإذاعات العالمية تشكّل أفكارا مختلفة وتثري المعرفة





في مقابلة عبر الخط الهاتفي الدولي بين العاصمة الكورية سيول والعاصمة المصرية القاهرة، يقول مستمع القسم العربي المخضرم السيد "طارق زيدان" إنه بدأ هواية الاستماع للإذاعات العالمية على موجات الراديو القصيرة في سنة 1984، وهو ما ساعده على التعرف على ثقافات متعددة، بما في ذلك دراسته للغة الكورية، كما ساعده على تشكيل أفكار مختلفة، وإثراء معرفته بما يحدث حول العالم، معتبرا أن اكتشافه لبث القسم العربي بالكي بي إس كان بمثابة اكتشاف منجم للذهب.

ويضيف السيد/ طارق زيدان، الذي يعمل حاليا كمدير عام في إحدى شركات البترول في القاهرة، أنه يدين لوالده بالفضل في الاستماع إلى الراديو بصفة منتظمة لمعرفة أخبار العالم، وهو ما يعطيه إحساسا جميلا، مؤكدا على أن الراديو بالنسبة له هو مصدر المعلومات الأساسي، خاصة الإذاعات العالمية.

ويقول أيضا إنه استفاد بشكل مباشر من الاستماع للإذاعات العالمية في تعلم اللغة الإنجليزية، حتى إن معظم عمله الآن باللغة الإنجليزية، وعلى المستوى المعرفي كان قد بدأ الاستماع وهو في مرحلة الشباب، وكانت وقتها مرحلة الحرب الباردة، وكان من المهم أن يتخذ موقفا محددا من القضايا المطروحة عالميا، وأنه صار يتعلم شيئا جديدا كل يوم من الاستماع للإذاعة.

واقترح السيد / طارق إجراء لقاء عبر الإنترنت بين مذيعي القسم العربي ومستمعيه كل فترة من أجل المزيد من التعارف وتقريب المسافات بين الجانبين.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



