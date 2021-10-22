السفير المصري لدى سيول يبحث مع شركة هيون ديه حول توطين صناعة السيارات في مصر

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التقى الدكتور "حازم فهمي" السفير المصري لدى كوريا الجنوبية مع "كيم جونغ ووك" نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات "هيون ديه" للسيارات، ضمن إطار خطط الحكومة المصرية الهادفة إلى توطين صناعة السيارات في مصر.

وقال السفير المصري "حازم فهمي" إنه بحث مع المسؤول الكوري الأوضاع التي تواجهها صناعة السيارات على مستوى العالم، بما فيها التحديات والفرص أمام الشركات المنتجة للسيارات.

وتطرق اللقاء إلى عملية الانتقال من صناعة السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري إلى صناعة السيارات الصديقة للبيئة، والتي تعمل بالكهرباء ووقود الهيدروجين.

وتناول اللقاء المزايا التي تتمتع بها مصر من حيث الموقع الجغرافي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والمزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية الحرة لقناة السويس، وهي المزايا التي تؤهل مصر لتكون مركزا دوليا رئيسيا لصناعة السيارات ومكوناتها.