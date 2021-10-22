الإعلان عن أسماء 6 فرق فائزة في مسابقة الشركات الناشئة الكورية العربية

ⓒ KITA

أعلن الاتحاد الكوري للتجارة الدولية أنه اختار 6 فرق للفوز بجوائز مسابقة الشركات الناشئة الكورية العربية للمشروعات الابتكارية، والتي نظمها بالتعاون مع الجمعية الكورية العربية.

وقد أقيمت هذه المسابقة التي تعد الأولى من نوعها في كوريا الجنوبية، من أجل منح الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المبتدئين الذين يرغبون في التقدم إلى الأسواق العربية، فرصة للتعرف على الأسواق في الدول العربية وتلقى توجيهات في هذا الشأن.

وفازت شركة "كوليكتيف" الكورية التي اقترحت خطة مشروع تتعلق بصناعة "كي- بيوتي"، أي الجمال الكوري، بالجائزة الأولى في فئة الشركات الناشئة.

وبموجب خطة هذه الشركة، سيتم إنتاج مستحضرات التجميل الخاصة بالمستهلكين في الدول العربية والمحتويات ذات الصلة بالتجميل باللغة العربية.

أما في فئة الأفكار المبتكرة، فقد فاز بالجائزة الأولى فريق "كارو" الذي عرض اقتراحا لطرح خدمة التطبيقات الخاصة بتعليم اللغة الكورية وخدمة التواصل الاجتماعي الكوري العربي باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.

وتم منح كل شركة فائزة وفريق فائز بالمركز الأول جائزة مالية تبلغ 20 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 17 ألف دولار، ليتم من خلالها تغطية جزء من التكاليف اللازمة لتأسيس شركة خاصة، كما سيتم إتاحة الفرصة للشركات والفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئتين، للمشاركة في معرض إكسبو دبي وتلقى توجيهات من الخبراء.

وتم تنظيم هذه المسابقة خصيصا لمشغلي الشركات الناشئة من الكوريين الذين يرغبون في التقدم إلى الأسواق العربية، ويخططون لإنشاء شركاتهم الناشئة، من أجل توفير فرص لهم للتسويق الناجح من خلال تقديم أنواع مختلفة من الدعم، منها التوجيهات والزيارة للأسواق العربية.

نوشارك فيها عدد من طلاب الجامعات وكليات الدراسة العليا من الكوريين والعرب المقيمين في كوريا الجنوبية والشباب الآخرين الذين لديهم أفكار مبدعة ذات الصلة بالأعمال مع الدول العربية.

وتم منح نقاط إضافية للفرق المكونة من كوريين وعرب، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تشجيع التعاون بين الشباب الكوريين والعرب في إنشاء وتشغيل الشركات الناشئة.