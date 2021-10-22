المركز الثقافي الكوري في أبوظبي ينظم مسابقة لعبة الحبار

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أعلنت شركة "نتفليكس" أن 111 مليون مشترك لديها شاهدوا مسلسل "لعبة الحبار" الكوري الجنوبي الذي وفرته على منصتها للبث التدفقي، وهو ما يشكل رقما قياسيا لعدد مشاهدات مسلسلاتها في الأسابيع الأولى التي تلي انطلاقها.

ووسط وصول حمى مسلسل "لعبة الحبار" إلى أرجاء مختلفة من العالم، أقيمت في الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي مسابقة "لعبة الحبار" بتنظيم من المركز الثقافي الكوري في أبوظبي.

وجاء تنظيم هذه المسابقة بالتزامن مع إطلاق المسلسل على منصة "نتلفيكس"، وتصدره قائمة الأكثر مشاهدة في الكثير من دول العالم، ومنها الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت المسابقة منافسة جرت في أجواء من المرح بين المشاركين من الشباب والفتيات من مختلف الجنسيات، بعكس أجواء التوتر والصراعات الدموية التي يضمها المسلسل.

وبلغ عدد المشاركين 30 متسابقا تم اختيارهم من بين 294 شخصا سجلوا للاشتراك، حيث تم تقسيم المتسابقين إلى فريقين، كل فريق يضم 15 مشاركا، وقد تنافسوا في 5 ألعاب، هي: "ضوء أخضر، ضوء أحمر"، و"قفز الزجاج"، و"قرص العسل" أي "حلوى دالغونا"، و"التيلة"، و"الطاكجي" أي "تقليب الورقة".

وارتدى المتسابقون قُمصانا تشبه التي ظهرت في مسلسل "لعبة الحبار"، فيما ارتدى منسقو الحدث زي الجنود. كما تم استبدال الأسلحة الحقيقية بأخرى لُعبة تطلق كراتٍ من الإسفنج.

وتم اختيار الجزائري "يوسف تريشين" فائزا بالجولة الأولى من المسابقة، فيما فاز الفرنسي "فرانسوا بولين" بالجولة الثانية.

وأوضح المركز الثقافي الكوري في أبوظبي أن تنظيم ذلك الحدث استهدف تعريف الجمهور الإماراتي على الثقافة الكورية ولألعاب التي ظهرت في المسلسل ويمارسها الأطفال الصغار في كوريا سواء في الماضي أو الحاضر، كما يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الصدد، قال مدير المركز الثقافي الكوري "نام تشان وو" إن المركز قرر تنظيم المسابقة المستوحاة من ألعاب مسلسل لعبة الحبار بناء على الشهرة الواسعة التي حظي بها المسلسل.

وأشار "نام" إلى أنه مثلما اجتاح "الكيبوب" العالم من خلال يوتيوب، فسوف تكون منصة "نتفليكس" بمثابة انطلاقة للأفلام والمسلسلات الكورية، مشيرا إلى أن المركز الثقافي الكوري في أبوظبي سيتيح مجالا أوسع للمجتمع الإماراتي لتجربة فريدة للثقافة الكورية، كاللغة الكورية والتيكوندو والكيبوب.

ومن جهة ثانية، قال تطبيق لتعليم اللغات إن الاهتمام بتعلم اللغة الكورية شهد زيادة كبيرة مع نجاح مسلسل "لعبة الحبار"، مما يؤكد الهوس العالمي المتزايد بالثقافة الكورية.

وأضاف تطبيق "دولينغو" أن المسلسل ساعد المبتدئين ومن يدرسون بالفعل اللغة الكورية على تحسين مهاراتهم، حيث سجل التطبيق زيادة بنسبة 76% في عدد المستخدمين الجدد الذين اشتركوا لتعلم اللغة الكورية في بريطانيا و40% في الولايات المتحدة، في الأسبوعين التاليين لعرض المسلسل.