السعودية تفتتح مكتبا سياحيا في كوريا الجنوبية

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أعلنت الهيئة السعودية للسياحة الأسبوع الماضي أنها فتحت مكتبا لها مؤخرا في منطقة "كانغ نام" في سيول، ليعمل على التعاون مع الشركات السياحية الكورية لجذب المزيد من السياح الكوريين إلى المملكة العربية السعودية.

وجاء افتتاح المكتب السياحي السعودي في سيول في الوقت الذي يعاني فيه قطاع السياحة العالمي من أضرار بسبب تداعيات جائحة كورونا، وضمن جهود السعودية لتنشيط صناعة السياحة وزيادة الوعي العام العالمي بها.

الجدير بالذكر أن السعودية بدأت في أوائل شهر أغسطس الماضي في إصدار سماح للأجانب المطعمين بلقاح كورونا بالسياحة فيها.

وقالت مديرة مكتب سيول للهيئة السعودية للسياحة "لي جيه سوك" إن السياحة إلى المملكة العربية السعودية نالت ردود فعل إيجابية من قبل مسؤولي السياحة في كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن المكتب يخطط لوضع بصمة واضحة للسياحة إلى السعودية في سوق السياحة الكورية.

يشار إلى أن السياحة تعد أحد القطاعات الناشئة ذات النمو السريع في المملكة العربية السعودية بفضل الدعم الحكومي، وتمثل أحد المحاور المهمة لرؤية السعودية 2030.

وفي شهر سبتمبر من عام 2019، استحدثت السعودية، وللمرة الأولى في تاريخها، تأشيرة سياحية تتيح لجميع مواطني دول العالم القدوم إليها على مدار العام.

وتعول السعودية على زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج الوطني، حيث سبق أن توقع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني استقبال 100 مليون زائر سنويا في عام 2030، لتكون المملكة وفق رؤية 2030 ضمن أكثر 5 دول استقبالا للسياح.