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عضوات إيسبر يظهرن في برنامج تلفزيوني أمريكي

#أخبار الساحة الفنية l 2021-10-25

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

ظهرت عضوات فرقة "إيسبر" في برنامج "ذا كيلي كلاركسون" التلفزيوني على شبكة "إن بي سي" الأمريكية، والذي تم بثه يوم السادس عشر من أكتوبر الجاري، حيث أدين أغنية "متوحش"، وهي الأغنية الرئيسية في ألبوم الفرقة الجديد، والتي تصدرت قوائم الموسيقى الكورية منذ الكشف عنها يوم الخامس من أكتوبر.

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