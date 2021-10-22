عضوات إيسبر يظهرن في برنامج تلفزيوني أمريكي

طارق زيدان: الإذاعات العالمية تشكّل أفكارا مختلفة وتثري المعرفة
2021-10-22
#أخبار الساحة الفنية l 2021-10-25
ظهرت عضوات فرقة "إيسبر" في برنامج "ذا كيلي كلاركسون" التلفزيوني على شبكة "إن بي سي" الأمريكية، والذي تم بثه يوم السادس عشر من أكتوبر الجاري، حيث أدين أغنية "متوحش"، وهي الأغنية الرئيسية في ألبوم الفرقة الجديد، والتي تصدرت قوائم الموسيقى الكورية منذ الكشف عنها يوم الخامس من أكتوبر.
2021-10-22
2021-10-22
2021-10-22
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