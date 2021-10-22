الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

ذا بويز تصدر ألبوما منفردا جديدا في نوفمبر

#أخبار الساحة الفنية l 2021-10-25

من أغانى القمة


ستصدر فرقة "ذا بويز" الشبابية ألبوما منفردا جديدا في أوائل شهر نوفمبر القادم.

وسيتم الكشف عن هذا الألبوم بعنوان "مافيريك" يوم الأول من نوفمبر. وقبل إصداره، نشرت الفرقة صورة للعمل الفني للألبوم الجديد القادم في موقعها على التواصل الاجتماعي.

وسوف يكون هذا الألبوم هو أول ألبوم للفرقة منذ إصدار ألبومها السابق بعنوان "مثيرة" في شهر أغسطس الماضي.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;