ذا بويز تصدر ألبوما منفردا جديدا في نوفمبر





ستصدر فرقة "ذا بويز" الشبابية ألبوما منفردا جديدا في أوائل شهر نوفمبر القادم.

وسيتم الكشف عن هذا الألبوم بعنوان "مافيريك" يوم الأول من نوفمبر. وقبل إصداره، نشرت الفرقة صورة للعمل الفني للألبوم الجديد القادم في موقعها على التواصل الاجتماعي.

وسوف يكون هذا الألبوم هو أول ألبوم للفرقة منذ إصدار ألبومها السابق بعنوان "مثيرة" في شهر أغسطس الماضي.