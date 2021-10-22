الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

توايس تكشف عن ألبوم جديد ياباني

#أخبار الساحة الفنية l 2021-10-25

من أغانى القمة


ستصدر فرقة "توايس" النسائية" ألبوما جديدا في شهر ديسمبر القادم. وسوف يتم الكشف عن الألبوم الذي يحمل عنوان "دونات" باللغة اليابانية يوم الخامس عشر من ديسمبر.

وقد كشفت الفرقة عن ألبومها الكامل الأول باللغة الإنجليزية بعنوان "المشاعر" يوم الأول من شهر أكتوبر.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;