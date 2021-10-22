توايس تكشف عن ألبوم جديد ياباني

طارق زيدان: الإذاعات العالمية تشكّل أفكارا مختلفة وتثري المعرفة
2021-10-22
#أخبار الساحة الفنية l 2021-10-25
ستصدر فرقة "توايس" النسائية" ألبوما جديدا في شهر ديسمبر القادم. وسوف يتم الكشف عن الألبوم الذي يحمل عنوان "دونات" باللغة اليابانية يوم الخامس عشر من ديسمبر.
وقد كشفت الفرقة عن ألبومها الكامل الأول باللغة الإنجليزية بعنوان "المشاعر" يوم الأول من شهر أكتوبر.
2021-10-22
2021-10-22
2021-10-22
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