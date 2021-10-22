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تو إيه إم تعود في نوفمبر

#أخبار الساحة الفنية l 2021-10-25

من أغانى القمة


ستعود فرقة "تو إيه إم" بإصدار ألبوم جديد الشهر القادم.

وسيتم الكشف عن هذا الألبوم بعنوان "بلاد 21 خريف شتاء" يوم الأول من نوفمبر ليكون أول ألبوم لها منذ أن أصدرت ألبومها "هيا نتحدث" قبل 7 سنوات.

وقد بدأت الفرقة نشاطها الغنائي عام 2008.

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