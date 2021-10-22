إن سي تي 127 تصدر ألبوما جديدا معاد تجميعه لألبومها الأخير





أصدرت فرقة "إن سي تي" يوم الخامس والعشرين من أكتوبر ألبوما جديدا معاد تجميعه لألبومها الثالث الأخير بعنوان "ستيكر". ويضم ألبوم الفرقة الجديد المعاد تجميعه بعنوان "مفضل"، 14 أغنية.

وكانت الفرقة قد كشفت عن ألبومها الثالث يوم السابع شعر من سبتمبر الماضي، وتم بيع أكثر من مليوني نسخة منه منذ إصداره.