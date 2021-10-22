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تعرف على شركة كورية ناجحة .تعرف على شركة "وان تو سي إم 12CM"، وهي شركة تطوير منصات للتكنولوجيا المالية.

مديرها الاستراتيجي "شين سونغ وان":

بصفتها شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، فإن شركة "وان تو سي إم 원투씨엠" تتعامل مع شركاء مختلفين داخل كوريا وخارجها، وذلك من خلال خدمتها منصة "إيكوس Echoss". تنقل تلك المنصة المبتكرة فكرة ختم الأوراق إلى عالم الهواتف الذكية باستخدام ختم ذكي يدعى "ختم إيكوس". من خلال الختم الفعلي على الهاتف، تتم بكل بساطة إتاحة خدمات متنوعة وتتم عمليات المصادقة.

المدير التنفيذي للشركة "هان جونغ كيون" والمدير الاستراتيجي "شين سونغ وان" كلاهما متخصصان في التكنولوجيا المالية، وهما يقدمان الخدمات الاستشارية للأنظمة المالية المتنقلة، مثل خدمات الانترنت البنكي. وبالإضافة إلى تقديم حلول التكنولوجيا المالية للبنوك المحلية، فقد اهتموا بالخدمات التي تربط الانترنت بخارجه، التي تسمى خدمات "أوه تو أوه O2O" أي "Online to Offline". وعلى سبيل المثال يمكن من خلال تلك الخدمات أن يتم استخدام القسائم الإلكترونية في المتاجر غير الإلكترونية. تتطلب خدمات "أوه تو أوه" بنية تحتية معينة، تتضمن نظاما لنقاط البيع يدعم عدم الاتصال بالشبكة. وفي بعض البلدان التي لا يتم فيها استخدام بطاقات الدفع على نطاق واسع، يصعب استخدام خدمات "أوه تو أوه" بسبب البنية التحتية غير الملائمة. ولحل هذه المشكلة قامت "وان تو سي إم" بتطوير نظام ختم ذكي.

مديرها الاستراتيجي "شين سونغ وان":

أظن أن الكثيرين جربوا الختم الذكي، حيث إذا قام العميل بعرض هاتفه الذكي في أحد المتاجر على سبيل المثال، يتم لمس ختم ذكي على سطح الهاتف للمصادقة. ومن خلال اللمس السعوي على الهاتف الذكي، يتم وضع خمس نقاط من المواد الموصلة في "ختم إيكوس" في نمط فريد، ويحدد البرنامج الإلكتروني نمط المصادقة. التكلفة المبدئية لإنشاء البنية التحتية لهذا الطابع الذكي أقل بكثير من تكلفة استخدام خيارات أخرى، مثل رموز "كيو آر QR" والرموز الشريطية. وبما أنها توفر للمستخدم تجربة أفضل وأسهل، فإن خدمة "ختم إيكوس" بالمقارنة مع بدائلها تتمتع بفرصة أكبر لاختراق السوق.

عندما يزور العملاء المتاجر والمقاهي ومحلات الشطائر، قد يتم إعطاؤهم ورقة بها فراغات، وفي كل مرة يأتون فيها يتم ختم تلك الفراغات. وعندما يتم ختم جميع الفراغات، قد يحصلون على مشروب أو شئ مماثل مجانا، لكن الاحتفاظ بالأوراق المتعددة التي توفرها المتاجر المختلفة يعد أمر شاقا. ولذلك قامت شركة "وان تو سي إم" بوضع محتويات تلك الأوراق داخل الهاتف الذكي، الذي يسهل جدا استخدامه. وتماما مثل الختم على الورقة، يتم لمس سطح الهاتف الذكي بجهاز يشبه الختم. وباستخدام تقنية المصادقة، يمكن للختم بسهولة معالجة نقاط المكافأة واستخدام قسيمة الشراء والدفع بواسطة الهاتف المحمول. باستخدام هذا الختم الذكي لا تحتاج المتاجر غير الإلكترونية، بما في ذلك المتاجر الكبرى، إلى ماسح ضوئي للرمز الشريطي أو رمز "كيو آر". ويُستخدم ختم الشركة الذكي بسهولة في حوالي 50 شركة في كوريا، بما في ذلك متجر هيون ديه متعدد الأقسام ومحلات شركة "باسكن روبنز" العالمية للمثلجات، ويتم استخدامه أيضا في 24 دولة حول العالم.

مديرها الاستراتيجي "شين سونغ وان":

إذا اشتريت فنجانا من القهوة في أحد المقاهي، يتم ختم بطاقة الولاء الخاصة بك، وإذا جمعت 10 أختام، تحصل على فنجان قهوة مجاني. يمكن استخدام ختم "إيكوس" لهذا الغرض، حيث يمكنه العمل على جميع أنظمة التشغيل ومتصفحات الويب والتطبيقات. لدينا شركات فرعية ومشروعات مشتركة في اليابان والصين وتايوان وسنغافوره وإسبانيا والولايات المتحدة، ونقوم كل يوم بمعالجة حوالي 9 ملايين معاملة من الخدمات المتصلة بالهاتف المحمول، التي يقدمها 90 شريكا لنا في أجزاء مختلفة من العالم.

يتم توفير جميع البرامج الضرورية في بيئة سحابية، والختم الذكي هو الشيء الوحيد المطلوب في وضع عدم الاتصال. يعتبر نظام الأختام الذكية أفضل من أنظمة الدفع الأخرى، من حيث الراحة والفعالية والتكلفة. وقد أنفقت إحدى شركات كوبونات الهاتف المحمول حوالي 450 ألف دولار أمريكي على مدار عام لإنشاء نظام مشابه في سلسلة مقاهٍ عالمية في اليابان. أما بالنسبة لـ"وان تو سي إم"، فقد استغرق الأمر ثلاثة أيام فقط لتثبيت نظام الطوابع الذكية في ألف متجر من متاجر "باسكن روبنز" في اليابان، وبلغت التكلفة المبدئية 27 ألف دولار فقط. واعتمادا على الكم الهائل من بيانات المصادقة التي راكمتها الشركة لسنوات، تستعد شركة "وان تو سي إم" لاتخاذ قفزة أخرى إلى الأمام.





ⓒ 12cm

مديرها الاستراتيجي "شين سونغ وان":

بدأنا أولا في مجال الأختام الذكية المعتمدة على خدمات "أوه تو أوه O2O"، ونظرا لأننا عالجنا كما هائلا من البيانات يوميا لمدة سبع سنوات تقريبا، فقد راكمنا كمية ضخمة من البيانات. لقد قمنا بتوسيع أعمالنا لتشمل مجال البيانات الكبيرة، على أمل القيام بشيء جديد من خلال تحليل واستخراج ودمج تلك الكمية الضخمة من البيانات. واعتقدنا أنه يمكننا التنبؤ بالمستقبل من خلال البيانات الضخمة، لذلك أضفنا إلى أعمالنا تقنية الذكاء الاصطناعي القائمة على التعلم الآلي. باختصار، قمنا بتوسيع جهود البحث والتطوير وقمنا بتوسيع أعمالنا لتشمل مجالي البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وبدأنا مؤخرا في المشروعات المتعلقة بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

أطلقت "وان تو سي إم" أيضا خدمة مالية إلكترونية لأول مرة في كوريا. وعلى الرغم من صعوبة تقديم هذه الخدمات لأنها تحتاج إلى مستوى عالٍ من الأمن، إلا أن الشركة قدمت خدمتها للتكنولوجيا المالية الإلكترونية من خلال مشاركة مع شركات إلكترونية. كما تم استخدام نظام الختم الذكي الخاص بها في أحد الخدمات لمنع انتشار فيروس كورونا في مقاطعة "كانغ وان". وتقوم "وان تو سي إم" بتوسيع أعمالها باستخدام تقنياتها التي تتجاوز الحدود بين الإنترنت والعالم الواقعي، وحلمها هو أن تصبح شركة "يونيكورن" عالمية.

مديرها الاستراتيجي "شين سونغ وان":

هدفنا وضع معايير عالمية لبعض المنصات التقنية. نهدف لتحقيق الابتكار القائم على التكنولوجيا المتطورة، وذلك في سياق تنفيذ المشروعات التجارية المرتبطة بخدمات "أوه تو أوه" والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ونحن مهتمون أيضا بمساعدة المجتمع باستخدام تقنياتنا. يمكننا على سبيل المثال إجراء حملة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي لمواجهة المجاعات، ويمكننا إنشاء منصة تبرعات لحل مشكلة سوء التغذية في البلدان النامية. سنبدي اهتماما أكبر بالأنشطة البيئية والاجتماعية والإدارية.

"يونيكورن"، أي "أحادي القرن"، هو مخلوق أسطوري عبارة عن حصان لديه قرن واحد على جبهته. ويشير هذا المصطلح في مجال الأعمال إلى الشركة الناشئة التي يقل عمرها عن 10 سنوات وتقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار. تحقيق ذلك في هذا الواقع الصعب حاليا يعتبر شبه مستحيل، حيث تظهر العديد من الشركات ثم تختفي. وربما يكون هذا هو سبب إطلاق لقب "أحادي القرن" على الشركات التي لديها قصة نجاح شبه خرافية. وبما أنها تقود سوق التكنولوجيا المالية في الخارج باستخدام تقنياتها، فإن شركة "وان تو سي إم" تخطط لاستكشاف المزيد من الأسواق الخارجية في العام القادم. ونأمل أن تصبح هذه الشركة "يونيكورن" عالمية، من خلال توسيع أعمالها في جميع أنحاء العالم.