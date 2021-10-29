معز بن غربية: نحن هنا!

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد اجريناها مع الإعلامي التونسي "معز بن غربية" في 23 فبراير عام2018 .









الإعلاميّ التونسي "معز بن غربيّة" زار كوريا الجنوبية مؤخرا لتصوير جزء من حلقات برنامجه الثقافي الاجتماعي "نحن هنا"، الذي يقدم من خلاله للجمهور التونسي ثقافات مختلف دول العالم، وخلال الزيارة، أجرى معه القسم العربي بالكي بي إس لقاء قال فيه إن الإعلام في تونس أصبح حرا بعد الثورة، بعد سنوات طويلة عاشتها البلاد في ظل الحكم الديكتاتوري.





كما تحدث السيد "معز بن غربية" عن برنامجه الجماهيري الشهير "التاسعة مساء"، وقال إن التحدي الذي يواجهه هذا البرنامج هو توصيل المعلومة بكل حيادية بين الحكومة والمعارضة، لكن هذا هو أيضا سر نجاح البرنامج.

ويقول الأستاذ "معز بن غربية" إن تونس التي أصبحت دولة ديمقراطية بعد الثورة مازالت تعاني من تهديدات الإرهاب، مشيرا إلى أنه تلقى شخصيا تهديدا مباشرا بالقتل، مما دفع وزارة الداخلية التونسية لتخصيص حماية شخصية له ولعائلته، وقال إن ذلك لم يمنعه من مواصلة تقديم برنامجه، مؤكدا أن "الأعمار بيد الله".





ويتحدث الأستاذ معز أيضا عن حواره مع الرئيس التونسي، وكيف تسبب هذا الحوار في منعه ومنع قناته من تغطية نشاطات الرئاسة، كما يتحدث أيضا عن المكاسب التي حققتها المرأة التونسية بعد الثورة.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



