مسابقتا التحدث والكتابة العربية لعام 2021 في نوفمبر القادم

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من المتوقع أن تقام مسابقتا التحدث والكتابة باللغة العربية لعام 2021 في كوريا في منتصف شهر نوفمبر القادم.

تجدر الإشارة إلى أن المسابقتين تنظمهما الجمعية الكورية العربية والجمعية الكورية للغة العربية وآدابها والملحقية الثقافية للسفارة السعودية في سيول تحت رعاية وزارة الخارجية الكورية.

ومن المقرر أن تقاما في الساعة الرابعة من بعد ظهر الثاني عشر من الشهر القادم في قاعة "إيه كيونغ " في الطابق الثاني من المبنى الدولي في حرم سيول لجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية.

وبالنسبة لمسابقة التحدث، يمكن لكل الطلاب الكوريين في المدارس الثانوية والجامعات المشاركة فيها. وقد سبق للجنة تحكيم المسابقة أن طرحت ثلاثة موضوعات للتحدث وهي أولا، الدوافع التي جعلتهم يهتمون باللغة العربية. وثانيا، أول عمل يودون القيام به بعد اختفاء جائحة كورونا. وثالثا، أوجه الثقافة الكورية التي يودون تعريف العالم العربي بها، أو أوجه الثقافة العربية التي يودون تعريف كوريا بها.

ويذكر أنه سيتم اختيار الطلاب المؤهلين للمسابقة الرئيسية اعتمادا على استمارات المشاركة والمستندات ذات الصلة ونصوص كلماتهم حول أحد الموضوعات المطروحة مسبقا.

وفي يوم المسابقة يجب على المؤهلين أن يقدموا أنفسهم أولا ثم يتحدثوا عن أحد الموضوعات التي يختارونها عشوائيا لمدة حوالي خمس دقائق.

أما مسابقة الكتابة بالعربية فيمكن للطلاب الكوريين في الدراسات العليا المشاركة فيها، حيث يكتب المشاركون مقالات حول موضوع سيتم الإعلان عنه يوم المسابقة ثم يتقدمون بها إلى لجنة التحكيم.

ومن المتوقع أن تجري المسابقة عبر الإنترنت وخارجها معا، بحيث يمكن للمشاركين الذين يواجهون صعوبات في المشاركة في الموقع المشاركة في المسابقتين بشرط حضور ومراقبة مرشدين تابعين لجامعاتهم.

ومن خلال تقييم محتويات التحدث والقدرة على الإجابة على أسئلة أعضاء لجنة التحكيم سيتم اختيار ثلاثة متفوقين في كل من مسابقتي التحدث والكتابة من أجل توزيع جوائز قيمة.

كما سيتم تنظيم مسابقة جانبية للإجابة على أسئلة حول الكي بوب والأمثال والأحكام من أجل تقديم بعض الهدايا التذكارية إلى المشاركين المتفوقين، وأيضا سيتم تقديم بعض الهدايا التذكارية إلى الحضور الكوريين غير المشاركين في المسابقة من خلال إجراء اقتراع.