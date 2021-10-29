تعيين فرقة بي آي جي كسفير للنوايا الحسنة للجمعية الكورية العربية

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من المتوقع أن تواصل فرقة "بي آي جي" الكورية أنشطتها الدولية بصفتها سفيرا للنوايا الحسنة خاصا للجمعية الكورية العربية.

فقد عينت الجمعية الفرقةَ كسفير رسمي للنوايا الحسنة لها يوم الخامس عشر من هذا الشهر. ويشار إلى أن الجمعية الكورية العربية ظلت تنفذ مختلف المشروعات الخاصة لتعزيز التبادلات وبناء الشبكات بغية توسيع علاقات التعاون الشاملة بين الطرفين.

وبعد أن تلقت الفرقة شهادة التعيين من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية "كو جا يول" رئيس الاتحاد الكوري للتجارة الخارجية، قالت إنها ستكرس جهودها لأداء دورها في تعزيز التبادلات الثقافية بين كوريا والدول العربية بهذه المناسبة.

ومن المعروف أن بي آي جي تتمتع بشعبية كبيرة في الدول العربية وتخطط للقيام بمختلف الأنشطة من أجل تعزيز التبادلات والصداقة بين كوريا والعالم العربي باستمرار.

وقد ظهرت الفرقة لأول مرة في عام 2014 وظلت تنشر فيديوهات تصور تغطيتها لمختلف الأغاني العربية بما في ذلك أغنية "لا بزاف". واعترافا بمساهمتها في تعريف العالم العربي بالكي بوب، فازت بجائزة الاستحقاق في شهر ديسمبر في عام 2019.

واستفادة من شعبيتها الثابتة في العالم العربي، أصدرت ألبوما باللغة العربية لتصبح أول مطرب كوري في هذا المجال. وفي شهر أغسطس الماضي شارك في عرض فني عبر الإنترنت استهدف المشاهدين العرب.