تبرعات عشاق الممثل جي لمساعدة لاجئين سوريين في الأردن

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قالت المنظمة غير الحكومية "ورلد فيجن" إن مجموعتي "ديه راك" و"جي إف إيه " لعشاق الممثل الكوري "جي تشانغ اوك" قد تبرعتا مؤخرا بثلاثة عشر مليون وون، أي ما يعادل حوالي أحد عشر ألف دولار أمريكي إليها احتفالا بمرور ثلاثة عشر عاما على بدء عمله.

ومن المقرر أن يتم استخدام هذه التبرعات في حماية اللاجئين المقيمين في الأردن ومشروعات تعزيز السلام هناك.

وقال مسؤولون في المجموعتين إنهم خططوا للتبرعات المشتركة من خلال جمع قلوب عشاقه داخل وخارج البلاد والذين يتمنون بناء عالم دافئ باستخدام النفوذ الخير للممثل كيم.

يذكر أن مجموعة جي إف إيه تم تكوينها تركيزا على هدف التبرعات وهي عبارة عن اتحاد مكون من خمسة عشر ناديا لعشاق كيم في ثلاث وعشرين دولة وقد ظلت تشارك حتى الآن في أعمال التبرعات في كوريا.

وردا على جميل العشاق في الخارج قررت المجموعة تقديم مساعدة إلى الخارج وليس إلى الداخل.

الجدير بالذكر أن منظمة "ورلد فيجن" ظلت تساعد اللاجئين السوريين في معسكر الأزرق للاجئين في الأرن. وهي تركز على مساعدة اللاجئين المراهقين الذين يمثلون حوالي ستين بالمائة من إجمالي اللاجئين في ذلك المعسكر.

ومن المتوقع أن يتم استخدام تبرعات المجموعتين في حماية الأطفال وبناء السلام وتعزيز الوصول إلى أنشطة التعافي وتعزيز قدرة أولياء الأمور على حماية الأطفال وبناء شبكة لحماية الأطفال في المعسكر.