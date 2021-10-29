المساهمة الاجتماعية الكورية في الأردن

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تتعاون مؤسسة الكهرباء الكورية ومؤسسة كويكا الكورية للتعاون الدولي في مساعدة طلاب الجامعات الأردنيين في الحصول على فرص عمل.

يذكر أن المؤسستين أقامتا فعالية خاصة لدعوة خمسين من الطلاب وطاقم التدريس في جامعة بلقاء التطبيقية إلى زيارة محطة عمان آسيا لتوليد الكهرباء مؤخرا.

الجدير بالذكر أنهما أبرمتا مذكرة للتعاون في أنشطة المساهمة الاجتماعية في الأردن في شهر أبريل الماضي وجاءت هذه الفعالية لمتابعة أعمال المذكرة.

وقامتا خلال الزيارة التفقدية بالتعريف بالمحطة وتوفير معلومات عن الوظائف الشاغرة إلى جانب تنظيم جلسة خاصة للتدريب بمشاركة بعض المهندسين في مؤسسة الكهرباء الكورية.

وقدم المشاركون من الطلاب وطاقم التدريس الشكر على تلك الدعوة معربين عن أملهم في مواصلة هذا النوع من الفعاليات في المستقبل أيضا.

وقد أنشأت مؤسسة الكهرباء الكورية محطة عمان آسيا بسعة 573 ميغاوات لتصبح أكبر محطة من نوعها في العالم فيما يتعلق بالمولدات التي تعمل اعتمادا على وقود الديزل.

وفي فبراير من عام 2012، بدأت المؤسسة الكورية أعمالها في الأردن من خلال بناء محطة القطرانة لتوليد الكهرباء بالدورة المركبة بقدرة 373 ميغاوات.

ثم أتمت إنشاء محطة لتوليد الطاقة بالرياح بقدرة 89 ميغاوات في مدينة الحسينية في شهر أكتوبر من عام 2019.

وقد استثمرت المؤسسة 100 % من حصتها في تنفيذ مشروع المحطة بمفردها من التطوير إلى التشغيل، وكان ذلك فرصة لرفع مكانتها في الأردن.

وتغطي محطات الطاقة الثلاث سالفة الذكر، حوالي 20% من إجمالي قدرة توليد الطاقة في الأردن.