التعاون الكوري البحريني في التيكوندو

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التقى السفير الكوري لدى البحرين "جونغ هيه كوان" برئيس الاتحاد البحريني للتيكوندو "عبد الله عيسى" في مقر السفارة الكورية بالمنامة من أجل بحث تعزيز التعاون لدعم رياضة التيكوندو في البحرين.

وبحث رئيس الاتحاد البحريني خلال اللقاء مع السفير الكوري الجنوبي سبل تطوير رياضة التيكوندو في مملكة البحرين، واستعرض معه خطط الاتحاد التي يسعى لتنفيذها، لدعم العلاقات البحرينية الكورية على صعيد هذه الرياضة.

وتطرق حديث رئيس اتحاد التيكوندو مع سفير كوريا الجنوبية إلى توجه الاتحاد لتنظيم بطولة السفير الكوري في الثالث من شهر ديسمبر القادم وما ستشهده البطولة من مشاركة لفريق العروض للأكاديمية الدولية للتيكوندو التي يقع مقرها في العاصمة الكورية سيول.

وأبدى السفير الكوري رغبة في دعم خطط وبرامج الاتحاد التي تسهم في رفع مستوى رياضة التيكوندو في البحرين، من خلال إقامة مسابقات محلية ومعسكرات ودورات تدريبية لتطوير الكوادر الإدارية والفنية والتحكيمية وإقامة معارض تسويقية للعبة.

وفي ختام اللقاء، شكر رئيس الاتحاد البحريني للتيكوندو السفير الكوري الجنوبي على اهتمامه الذي سيسهم في تنفيذ خطوات تطويرية لرفع مستوى لعبة التيكوندو في البحرين والوصول بها إلى العالمية.