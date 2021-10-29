تسجيل أقل مستوى لعدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية

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شهدت كوريا الجنوبية انخفاضا في معدلات الإنجاب والخصوبة في شهر أغسطس الماضي، بنسبة بلغت 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبهذا شهدت كوريا الجنوبية انخفاضا طبيعيا في عدد السكان بمقدار 22 ألف نسمة خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام، وقد ظل هذا الاخفاض مستمرا على مدار 22 شهرا متتالية منذ شهر نوفمبر من عام 2019.

وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية يوم الأربعاء الماضي، بلغ عدد المواليد الجدد في شهر أغسطس الماضي 22 ألفا و291، مسجلا بذلك أقل مستوياته على أساس شهر أغسطس منذ أن بدأت الحكومة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1981.

وأشار التقرير إلى أن معدلات الخصوبة سجلت انخفاضا لـ69 شهرا متتالية، وبلغت أقل مستوياتها منذ شهر ديسمبر من عام 2015، كما بلغ المعدل الخام للمواليد، أي عدد المواليد الأحياء لكل ألف من السكان، 5.1%.

وقال التقرير إن العدد المتراكم للمواليد الجدد منذ بداية هذا العام وحتى شهر أغسطس الماضي بلغ 181 ألفا و560، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكان عدد المواليد الجدد في العام الماضي قد بلغ 272 ألفا و337، مسجلا أقل من 300 ألف لأول مرة على الإطلاق على أساس سنوي.

وإذا استمر اتجاه الانخفاض الحالي، فمن المؤكد أن عدد المواليد الجدد لهذا العام سيقل عن 300 ألف. والأسوأ من ذلك، أن عدد حالات الزواج سجل 14 ألفا و720 حالة في شهر أغسطس الماضي، بانخفاض 2.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أقل مستوى على الإطلاق على أساس شهر أغسطس.

وبلغ إجمالي عدد حالات الزواج خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام 126 ألفا و724 حالة، بانخفاض نسبته 10.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وهو أمر يؤثر سلبا على معدلات الإنجاب والخصوبة في البلاد.

وفي حين أن عدد المواليد الجدد آخذ في التراجع، يستمر عدد الوفيات في الزيادة نتيجة لزيادة الشيخوخة وزيادة عدد السكان المسنين، مما يؤدي إلى انخفاض في إجمالي عدد السكان.

وفي الواقع، بلغ عدد الوفيات في شهر أغسطس الماضي 25 ألفا و821، بزيادة نسبتها 2.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق منذ أن بدأ تجميع البيانات ذات الصلة.

وبهذا بلغ حجم الانخفاض الطبيعي في عدد السكان في كوريا الجنوبية 3 آلاف و530 في أغسطس الماضي، وهو انخفاض مستمر على مدار 22 شهرا متتالية منذ شهر نوفمبر من عام 2019.

وعلى صعيد آخر، بلغ معدل الخصوبة الكلي، وهو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم امرأة في حياتها كلها، 0.84 طفل في كوريا الجنوبية في العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوى من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعدما وصل المعدل إلى 0.98 طفل في عام 2018.

وتعد كوريا الجنوبية الدولة الوحيدة التي يقل فيها معدل الخصوبة الكلي عن طفل واحد من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.