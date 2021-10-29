خطة الحكومة الكورية للعودة إلى الحياة الطبيعية على مراحل

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كشفت الحكومة الكورية يوم الاثنين الماضي عن خطة مبدئية للعودة إلى الحياة الطبيعية على مراحل، للوصول إلى ما يسمى بنظام "التعايش مع كورونا"، وذلك اعتبارا من يوم الأول من نوفمبر.

بهذا، سيتم تحويل نظام الحجر الصحي لكورونا إلى طبيعته بعد 651 يوما من ظهور أول مصاب بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، من أجل إعادة أفراد الشعب إلى حياتهم الطبيعية.

وبموجب هذه الخطة، سيتم تركيز نظام الحجر الصحي بدءا من نوفمبر على إدارة مرضى كورونا ذوي الحالات الصحية الحرجة، والعودة إلى الحياة الطبيعية، بدلا من التركيز على جهود تخفيض عدد الإصابات الجديدة.

وسيتم بموجبها أيضا العودة إلى الحياة الطبيعية على 3 مراحل، وستبدأ المرحلة الأولى يوم الأول من نوفمبر، والمرحلة الثانية يوم الثالث عشر من ديسمبر، والمرحلة الثالثة والأخيرة يوم الرابع والعشرين من يناير من العام القادم، حيث يتم رفع جميع القيود المفروضة على ساعات تشغيل المرافق العامة ضمن المرحلة الأولى، وعدد المشاركين في المناسبات والأحداث كبيرة الحجم ضمن المرحلة الثانية، وعدد المشاركين في التجمعات الشخصية ضمن المرحلة الثالثة.

وفي المرحلة الأولى من الخطة، ستتمكن المرافق العامة من العمل على مدار 24 ساعة، والسماح بمشاركة 10 أفراد في التجمعات الشخصية.

وفي المرحلة الثانية، سيُسمح للمرافق الترفيهية، بما في ذلك المرافق الترفيهية للبالغين، بالعمل دون أي قيود على ساعات التشغيل.

وفي المرحلة الثالثة، سترفع جميع القيود المفروضة على عدد المتجمعين في المناسبات والأحداث كبيرة الحجم.

ولكن الأمر المثير للقلق هو أن هناك احتمالا بزيادة عدد حالات الإصابة الجديدة بشكل كبير بعد تنفيذ خطة العودة إلى الحياة الطبيعية مثلما حدث في الدول الأخرى.

ورغم وصول معدل تلقى لقاح كورونا إلى 80% من عدد السكان في كوريا الجنوبية، فسوف يبقي حوالي 11 مليون شخص دون تلقى لقاحات، وأيضا هناك احتمال بانخفاض فاعلية اللقاحات لدى المطعمين، وظهور أنواع جديدة من متحولات الفيروس.