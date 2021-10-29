وفاة الرئيس الكوري الأسبق روه تيه أوه بعد حياة مثيرة للجدل

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توفي يوم الثلاثاء الماضي الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "روه تيه أوه" عن عمر يناهز 88 عاما بعد حياة مثيرة للجدل.

وفي الواقع، حقق الرئيس الراحل "روه" في أثناء توليه السلطة إنجازات عديدة، منها تطبيق نظام الانتخابات الرئاسية المباشرة، وتحقيق الانضمام المتزامن للكوريتين إلى عضوية الأمم المتحدة، وتعزيز الدبلوماسية مع دول الشمال، بما في ذلك الاتحاد السوفييتي السابق والصين. لكنه خضع لمحاكمة بعد انتهاء فترة رئاسته بتهمة التورط في انقلاب عسكري وقمع حركة كوانغ جو الديمقراطية والفساد.

وبعد إجرائه جراحة لسرطان البروستاتا في عام 2002، ظل الرئيس "روه" يتردد على المستشفيات بشكل متكرر لعلاج مرضه، ثم تلقى العلاج في منزله الخاص حتى رحيله، ولم يتمكن من حضور المناسبات علنيا بسبب صراعه مع مرض السرطان وضمور المخيخ والربو.

وقال مستشفى جامعة سيول الوطنية إن السبب في وفاة الرئيس "روه تيه أوه" يرجع إلى تعرضه لمضاعفات متعددة ناجمة عن معاناته من أمراض مختلفة لفترة طويلة.

وقد ولد الرئيس "روه" يوم الرابع من ديسمبر من عام 1932 في منطقة "دال صونغ" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، وتخرج في مدرسة كيونغ بوك الثانوية ثم الأكاديمية العسكرية.

وفي أثناء خدمته قائدا للفرقة العسكرية التاسعة للقوات البرية، لعب "روه" دورا محوريا في الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال "جون دو هوان" يوم الثاني عشر من ديسمبر من عام 1979.

وبعد أن تم تنصيب الجنرال "جون" رئيسا للبلاد في شهر سبتمبر من عام 1980، أصبح "روه" الرجل رقم 2 في حكومة الرئيس "جون"، حيث خدم في منصب قائد القوات الأمنية، ثم وزير الرياضة ووزير الداخلية، وبعدها تم انتخابه رئيسا لكوريا من خلال انتخابات مباشرة عام 1987.

ومن أهم الإنجازات التي حققها الرئيس الراحل "روه تيه أوه": التعديل الدستوري الذي يسمح من خلاله للناخبين بالإدلاء بأصواتهم مباشرة في انتخابات الرئاسة، وتنفيذ دبلوماسية تهدف إلى تعزيز العلاقات مع دول الشمال، وتحسين العلاقات بين الكوريتين، واستضافة أولمبياد سيول الصيفية بشكل ناجح في عام 1988.

وكان الرئيس الأسبق "جون دو هوان" قد عين "روه تيه أوه" في عام 1987 مرشحا للحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة غير المباشرة ليحل محله، لكن "روه" واجه انتفاضة مطالبة بالديمقراطية، وخاصة فيما يتعلق بإجراء انتخابات الرئاسة بطريقة مباشرة.

وقبولا لهذه المطالبات، أعلن "روه" عن التدابير الخاصة بتحقيق الديمقراطية في البلاد والمتمثلة في إجراء انتخابات رئاسية مباشرة، وبعدها تم انتخابه رئيسا في عام 1987 من خلال أول انتخابات مباشرة منذ 16 عاما.

وفي العام التالي، استضافت كوريا الجنوبية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في سيول بشكل ناجح، مما مكن الرئيس "روه" من تنفيذ السياسة الدبلوماسية الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع دول الشمال.

وضمن هذه السياسية، أقامت كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية مع المجر في عام 1989 كأول دولة من الكتلة الشيوعية، ثم أقامت علاقات مماثلة مع معظم دول أوربا الشرقية، والاتحاد السوفييتي السابق في عام 1990، والصين في عام 1992.

ونتيجة لما حققته الدبلوماسية الكورية الجنوبية في تعزيز العلاقات مع دول الكتلة الشيوعية، تم الانضمام المتزامن للكورتين إلى عضوية الأمم المتحدة في عام 1991.

ولكن لم يكن من الممكن إخفاء الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الراحل "روه" قبل تنصيبه، بالإنجازات التي حققها خلال فترة رئاسته، ومن أهم تلك الأخطاء: تورطه في الانقلاب العسكري وقمع حركة كوانغ جو الديمقراطية بالقوة العسكرية.

وبالإضافة إلى ذلك، اتُهم الرئيس السابق "روه" أيضا بممارسة الفساد، مثل جمع أموال بشكل غير قانوني، ولذلك خضع للمحاكمة في التهم المذكورة بعد انتهاء فترة رئاسته.

وأصدرت المحكمة حكما بسجنه لمدة 17 عاما، ولكن تم الإفراج عنه في عام 1997 بناء على عفو خاص أصدرته الرئيس "كيم يونغ سام" آنذاك.