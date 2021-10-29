تنظيم فعاليات ثقافية في القصور الملكية في سيول

ⓒ CULTURAL HERITAGE ADMINISTRATION

تتمتع سيول عاصمة كوريا الجنوبية بالعديد من مواقع التراث الثقافي الجميلة لدرجة أن المدينة نفسها هي متحف. ومن بين العديد من مواقع التراث الثقافي في سيول، فإن القصور الملكية هي أجملها. وتعرف القصور الملكية في سيول هي تلك الأماكن التي قاد فيها الملوك الشؤون السياسية للبلاد لمدة 500 عام خلال عهد أسرة جوسون وهي تراث ثقافي يمثل كوريا. حيث تعد هذه القصور الأن هي أماكن سياحية رائعة وجميلة يمكن الاستمتاع بها في كل المواسم في كوريا.

وتشتهر القصور الأربعة الرئيسية في سيول، وهي: كيونغ بوك، وتشانغ دوك، وتشانغ غيونغ، ودوك سو، بأوراق الخريف الجميلة. لهذا السبب يزور الكثير من الناس القصور الملكية مع عائلاتهم وأصدقائهم ليشعروا بجمال وجو الخريف. حاليا، يقام "مهرجان الثقافة الملكية لخريف 2021" في القصور الملكية في الفترة من 16 وحتى 31 من الشهر الجاري. وقد انتهى المهرجان غير المتصل بالإنترنت في نهاية الأسبوع الماضي، ولكن لا يزال بإلامكان الانضمام إلى المهرجان عبر الإنترنت حتى نهاية هذا الشهر. وعادة ما يكون قصر كيونغ بوك الملكي مفتوحا للجمهور فقط خلال النهار. ولكن الآن يمكن الاستمتاع برؤية جانب مختلف من جمال قصر كيونغ بوك في أثناء الليل.

يذكر أن جولة قصر كيونغ بوك الليلية عبارة عن برنامج تمثيلي لاستخدام القصر ويحظى بشعبية كبيرة، حيث يتم بيع تذاكره بمجرد بدء الحجز كل عام. وهذا العام، سيقام هذا البرنامج في الفترة من 21 من هذا الشهر إلى 29 من الشهر القادم. حيث تعتبر هذه فرصة جيدة لرؤية القصر الجميل المضاء في جو هادئ في ليلة خريفية. وتقتصر حالياً المشاهدة الليلية في قصر كيونغ بوك على 1300 شخص يوميا، لذلك لا يمكن الدخول إلا لمن حجزوا تذاكرهم مسبقا عبر الإنترنت. ومع ذلك، يمكن للسياح الأجانب وكبار السن والمعاقين والمتفرجين الذين يرتدون الهانبوك شراء التذاكر في الموقع.