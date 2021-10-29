جدل بشأن تزايد استخدام الكلمات الأجنبية في ماكينات الطلب والدفع

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في هذه الأيام، عندما نذهب إلى مطعم أو مقهى بالقرب منا، غالبا ما نضطر إلى طلب الطعام أو الشراب من خلال ماكينة الطلب والدفع بدون موظفين. حيث يمكن بسهولة العثور على هذه الماكينات ليس فقط في المطاعم والمقاهي، ولكن أيضا في مطاعم الوجبات السريعة والبنوك والمستشفيات ودور السينما وفي جميع أنحاء كوريا. ومع ذلك، أظهرت دراسة حديثة تحذيرات بشأن أن اللغات الأجنبية يتم استخدامها بشكل مفرط في ماكينات الطلب والدفع والتي غالبا ما تستخدم في الحياة اليومية. كما أظهرت أن غالبية الناس يوافقون على أن اللغة الأجنبية المستخدمة في الماكينات غير المأهولة يجب تغييرها إلى الكورية. في هذا السياق، أجرت جمعية حلم اللغة الكورية "우리말가꿈이"، وهي جمعية لطلاب الجامعات الذين ينفذون أنشطة لحماية اللغة الكورية، تحقيقا في استخدام ماكينات الدفع الذاتية في 23 مكانا، بما في ذلك المقاهي وشركات المطاعم ومكاتب المدينة والبنوك والمكتبات والمطارات ومحطات الحافلات لمدة شهر واحد في سبتمبر. ونتيجة لذلك، وجد أنه يتم استخدام حوالي 60 كلمة انجليزية، منها " Self check-in أي "تسجيل الدخول الذاتي"، و non-coffee أي "مشروبات غير القهوة"، و beverages أي "مشروبات"، وغيرها. وفي استطلاع للرأي العام حول هذه المسألة، أجاب 90% من المشاركين بأن اللغة الأجنبية المُستخدمة في ماكينات الطلب والدفع يجب تغييرها إلى اللغة الكورية. وتم إجراء هذه الدراسة ليس فقط من خلال استطلاع عبر الإنترنت، ولكن أيضا من خلال استطلاع في الموقع. ومن بين المواطنين الذين شاركوا في المسح الميداني، لم يعرف من هم في الستينيات من العمر حوالي نصف عدد الكلمات الأجنبية الست المعروضة على الشاشة، وزادت نسبة الكلمات غير المألوفة مع زيادة الفئة العمرية.

من ناحية أخرى، عندما قدّمت لهم صورة مكتوبة باللغة الكورية بدلا من اللغة الأجنبية المستخدمة على الماكينة غير المأهولة، قال 87.6% من المستجيبين إنهم سيكونون قادرين على الطلب بسهولة من خلال تلك الماكينات. وبناء على نتائج هذا الاستطلاع، أرسلت الجمعية خطابا رسميا إلى مقار المقاهي الكبيرة وشركات المطاعم، تطلب فيه منهم استخدام اللغة الكورية بدلا من اللغات الأجنبية غير الضرورية في ماكينات الطلب والدفع غير المأهولة. وفي الآونة الأخيرة، زاد عدد الأماكن التي تستخدم ماكينات الطلب والدفع مثل المؤسسات العامة وكذلك المستشفيات بشكل كبير بسبب فيروس كورونا. لذلك، هناك حاجة إلى المزيد من الاهتمام حتى لا يتم عزل كبار السن عن التغيير الذي يتطلب استخدام الماكينات غير المأهولة.