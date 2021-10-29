تزايد عدد الشركات التي تطالب بالتطعيم ضد فيروس كورونا كشرط أساسي للعمل

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نظرا لأن التطعيم ضد فيروس كورونا يتم بشكل جدي، فإن المزيد من الشركات تطالب بـ"التطعيم ضد فيروس كورونا" كشرط أساسي في سوق العمل بدوام جزئي. وأعلنت الحكومة الكورية مؤخرا أنها ستطبّق نظام "تصريح اللقاح" للمواطنين، الذي يسمح باستخدام المرافق متعددة الاستخدامات فقط لأولئك الذين أكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا اعتبارا من الأول من الشهر القادم. وبموجب ذلك، بدأت المطاعم والمقاهي التي تبحث عن عمال بدوام جزئي في طلب شهادات التطعيم من الباحثين عن عمل.

الأن في مواقع البحث عن عمل، هناك الكثير من الشركات التي تطلب استكمال التطعيم كشرط للتوظيف. ولذلك، يقول الباحثون عن عمل، " أنه من غير أخذ لقاح كورونا، فلا يمكن حتى الحصول على وظيفة بدوام جزئي". وتقوم الأن بعض الشركات بالترويج من خلال وضع لافتة أمام المتجر تقول "تم تطعيم جميع الموظفين".

في هذا الصدد، قال موظف في أحد النوادي الصحية في سيول نشر مثل هذه العبارة في المحل "هناك العديد من الأعضاء القلقين بشأن التدريب الشخصي لأن الاتصال الوثيق أمر لا مفر منه. لهذا السبب وضعنا إشعارا لإعلامهم بأن جميع الموظفين قد أكملوا تطعيماتهم". وعلى هذه الخلفية، ينشر الباحثون عن عمل أيضا جميع المعلومات المتعلقة بالتطعيم عند البحث عن العمل. ففي مواقع الانترنت للبحث عن العمل التي يتدفق إليها العمال بدوام جزئي، يتم نشر مقدمات من الباحثين عن عمل مثل "رجل كوري سليم تم تطعيمه" أو "رجل أكمل الخدمة العسكرية وأكمل حتى الجرعة الثانية من لقاح فايزر".