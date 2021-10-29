بلدية سيول تختار الطرق البارزة للأوراق الخريفية المتساقطة

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تبدأ مختلف الأشجار في جميع أنحاء العاصمة سيول في تحول لون أوارقها إلى اللونين الأصفر والأحمر هذه الأيام. ولهذا فقد اختارت بلدية سيول بعض المعالم الخاصة للأوراق المتساقطة الجميلة بسيول حتى يستمتع مواطنوها بها بالقرب من بيوتهم أو وسط العاصمة أيضا. وقالت البلدية أمس إنها اختارت ستة وتسعين طريقا خاصا للأوراق المتساقطة في سيول يمكن التمتع بها بالقرب من بيوت المواطنين دون الذهاب إلى أماكن بعيدة بمناسبة وصول الأوراق المتساقطة إلى ذروتها. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تبدأ عملية تلون الأشجار لهذا العام في منطقة جبل "بوك هان" بمحيط العاصمة بدءا من الثامن والعشرين من هذا الشهر. كما توقعت أن تبدأ عملية تلون الأشجار في وسط العاصمة في بداية شهر نوفمبر القادم.

تجدر الإشارة إلى أنها كانت قد اختارت ثلاثة وتسعين طريقا خاصا لجمال الأوراق المتساقطة. لكنها أبعدت ثلاثة معالم بسبب المضايقات المرورية حيث توجد فيها عمليات إعادة إعمار، ثم أضافت ستة معالم جديدة. وأوضحت أن إجمالي طول الطرق المختارة الست والتسعين يبلغ مائة وأربعة وخمسين كيلومترا. وأضافت أن عدد أشجار الأوراق المتساقطة بما في ذلك الجنكة والزيلكوفا والكرز والميتاسيكويا يبلغ حوالي ستة وخمسين ألف شجرة. كما قامت البلدية بتصنيف طرق أشجار الأوراق المتساقطة إلى أربعة أنواع، هي: "الطرق المناسبة للمشي وسط المدينة"، و"طرق المشي مع الماء"، و"الطرق في الحدائق"، و"طرق التمشي". واستهدفت البلدية بذلك إشعار المواطنين بالجو الخريفي الرومانسي من خلال المشي على طرق الأوراق المتساقطة بالقرب من بيوتهم بسهولة. ويمكن التعرف على معلومات عنها بسهولة من خلال زيارة موقع البلدية على الإنترنت وتطبيق خريطة سيول الذكية.