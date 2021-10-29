مؤسسة السياحة الكورية تنظم ملتقىً سياحيا لكبار السن

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نظمت وزراة الثقافة والرياضة والسياحة ومؤسسة السياحة الكورية ملتقى السياحة لكبار السن لعام ألفين وواحد وعشرين في فندق شيلا في سيول أمس. واستهدف الملتقى استجلاب السياح من كبار السن من مختلف أنحاء العالم والذين يبرزون كأهم فئات الاستهلاك، إلى كوريا، والتسويق الاستباقي لاستئناف السياحة الدولية بعد انتهاء جائحة كورونا. وأقيم المتلقى تحت شعار "بحثا عن أنسب الأماكن السياحية للفترة الذهبية من الحياة" وشارك فيه عبر الفيديو أحد عشر خبيرا محليا وأجنبيا بارزا في مجال سياحة المسنين من أجل تقديم بحوثهم ذات الصلة ومناقشتها.

وكان من أهم الموضوعات: "الماضي والحاضر والمستقبل لاتجاهات سياحة كبار السن"، و"شروط مقاصد السياحة لكبار السن والحالات الناجحة"، و"الأماكن السياحية الفاعلة والمستدامة قيمة كوريا"، و"اتجاه الرحلات الدولية الآمنة والممتعة في زمن ما بعد كورونا". وقد تم بث الملتقى بثا حيا عبر القناة الخاصة لمؤسسة السياحة العالمية وغيرها. أما اليوم فعقد عدد من مسؤولي وكالات السفر التي تبيع المنتجات السياحية المناسبة لكبار السن بما في ذلك التاريخ والثقافة والحياة الصحية جلسة خاصة مع المسؤولين المحليين ذوي الصلة من أجل مناقشة سبل تطوير المنتجات السياحة الخاصة لكبار السن.