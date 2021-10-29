فرقة بي تي إس تقدم عرضا خاصا عبر الإنترنت

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أقامت فرقة بي تي إس الغنائية الكورية عرضا خاصا عبر الإنترنت مما أسعد عشاقها في مائة وسبع وتسعين دولة حول العالم. حيث عقدت الفرقة العرض تحت شعار "بي تي إس السماح بالرقص على المسرح" والذي تم عبر الفيديو في ملعب جام شيل الرئيسي مساء الرابع والعشرين من هذا الشهر. وخلال حوالي مائة وخمسين دقيقة، غنت الفرقة أربعا وعشرين أغنية لها، بما في ذلك "يحترق" و"الدم والعروق والدموع" و"تستمر الحياة" و"دايناميت" و"أيدول" و"زبدة". وخففت أداءات الفرقة باستخدام الدعائم مثل التأثيرات الخاصة المتقدة ولقاح البالونات من شعور الأسف على العرض الافتراضي. كما جعلت الفرقة عشاقها يشعرون بالمشاعر الواقعية بواسطة شاشة كبيرة إل إي دي يبلغ عرضها خمسين مترا وطولها عشرين مترا. كما تم تقديم خدمة الرؤية المتعددة التي تسمح للمشاهدين باختيار الشاشة التي يريدونها في الوقت الفعلي من بين ستة أنواع من الشاشات. واختتمت الفرقة عرضها بأغنية "السماح بالرقص" التي تحمل رسالة متمثلة في السماح بالرقص حسب الرغبة ودون إذن من أي شخص.

يذكر أن رسالة الأغنية كانت موضوع العرض. وفي الختام قالت الفرقة إن أعضاءها السبعة شاركوا في تقديم العروض منذ البداية حتى النهاية وأنهم يشعرون بتحسن الأوضاع. وقالوا إنهم ايضا سيزورون جمهورهم قريبا مثل كلمة أغنية "يوم الربيع" وطلبوا الانتظار قليلا. يُشار الى أنه من المقرر أن تقيم الفرقة عرضا افتراضيا في استاد سوباي 소파이 في مدينة لوس أنجلس بأمريكا خلال يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر القادم والأول والثاني من شهر ديسمبر القادم. ومن المتوقع أن يتم بث آخر عرض ستقيمه في الثاني من شهر ديسمبر عبر الإنترنت.