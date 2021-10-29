مدينة أوسان تفوز بجائزة مدينة التعلم من اليونسكو

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تشرفت مدينة أوسان في مقاطعة كيونغ كي بنيل جائزة مدينة التعلم من اليونسكو. حيث قالت بلدية اوسان أمس إن عشر مدن عالمية بما فيها مدينة اوسان فازت بجائزة مدينة التعلم من منظمة اليونسكو لعام ألفين وواحد وعشرين في المؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلم لليونسكو الذي عقد في مدينة إنتشون الكورية. يُشار إلى أن معهد دراسة التعلم مدى الحياة التابع لمنظمة اليونسكو يمنح هذا النوع من الجوائز للمدن التي أحرزت نتائج ممتازة في إدارة مدن التعلم من بين مائتين وتسع وعشرين دولة في أنحاء العالم انضمت إلى شبكة يونسكو لمدن التعلم الدولية. ومن بين المدن المختارة: دِمْياط في مصر، ومدينة ويندوم الأسترالية، والوكرة في قطر، والجبيل في السعودية.

الجدير بالذكر أن بلدية اوسان اتخذت شعار "جميع القرية عبارة عن مدرسة ومدينة التعليم اوسان"، واستخدمت مختلف الموارد المتاحة من أجل إتاحة فرصة للتعلم على مدى الحياة من الصغار إلى الكبار ودون استبعاد شخص واحد. وعلى وجه الخصوص قامت البلدية بفتح المساحات الخاملة مثل المكاتب والكنائس والمساحات الجامعية أمام المواطنين وتوفيرها كمساحات لتعليم المواطنين المحليين وعقد الأحداث والاجتماعات.