(1) 그게 할 소리야?

효은: 엄마한테 잘해줘.

كن لطيفا مع أمي.

진석: 넌 아빠한테나 좀 잘해봐라.

كوني أنتِ لطيفة مع أبيك.

효은: 아빠는 딸이 가는 마당에 그게 할 소리야?

هل هذا كلام يقال وأنا على وشك السفر؟

아빠가 가라고 난리만 안 쳤어도 엄마는 나 안 보냈어.

لو لم تكن صممت على سفري لما أرسلتني أمي.

공부 못한다고 맨날 구박하고.

لم تتوقف عن قول إنني لست جيدة في الدراسة.

진석: 넌 조기유학 보내준 지금 이 순간을 두고두고 고마워하게 될거다.

أنت سوف تشكرينني إلى الأبد لأنني أرسلتك للدراسة في الخارج في عمر مبكرة.





شرح التعبير

التعبير مكون من ثلاثة أجزاء:

الأول، 그게 :اختصار لـ 그것이 يعني ذلك الشيء أو إشارة لما يقوله أو يفعله الطرف الآخر

الثاني، 소리: اسم ويعني حرفيا "صوت" ولكنها تعني هُنا الإشارة إلى موقف أو كلام يضم محتوى معينا.

يستخدم هذا التعبير عندما يكون كلام الشخص الآخر يعني يبدو غير منطقي أو سليم، والتعبير يعني بالكوري어떻게 그런 말을 할 수 있느냐? /그런 말을 하면 안 된다.للتعبير عن الاعتراض على كلام الطرف الآخر.





شرح الأمثلة

① 가: 제 실수로 생긴 일이지만 제가 모든 책임을 질 수는 없습니다.

أ‌. لقد حدث ما حدث بسبب خطأ مني.ولكن لا يمكنني تحمل المسؤولية كلها وحدي.

나: 아니, 그게 잘못한 사람이 할 소리예요?

ب.هل هذا كلام يقوله شخص ارتكب خطأ؟





② 가: 너한테 한 달 전에 얘기했는데 이제 와서 못 하겠다니.

그게 할 소리야?

أ.لقد تحدثت معك قبل شهر من الآن، كيف يمكنك أن تأتي الآن وتقول لن أفعل؟ هل هذا كلام منطقي؟

나: 미안해. 나도 생각 많이 해 봤는데 아무래도 어려울 것 같아.

ب.أعتذر. لقد فكرت كثيرا ولكن سيكون الأمر صعبا.



