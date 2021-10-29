혜진: 소문대로 멋지다.

إنه وسيم كما يقال عنه.

주현: 와이프가 승무원이래.

يقال إن زوجته مضيفة طيران.

혜진: 누구?

من هي؟

주현: 모르지 평범하대. 존재감 제로.

لا أعرف، يقال إنها دون المستوى. ولا تملك حضورا.

수아: 먼저 가보겠습니다.

سأذهب أنا أولا.

미진: 너네 둘.

أنتما

주현: 네?

نعم؟

미진: 그래 관두자.

حسنا، سأتوقف هنا.

주현: 혹시 송선배님이 박기장님의?

هل أنت زوجة السيد بارك؟

미진: 아닙니다.

لا.

수아: 오버하지마.

لا داعي للمبالغة.

미진: 니가 평범하다 그래서 발끈한거 아니야.

لم أغضب لأنهما قالتا إنك دون المستوى.

박진석 멋있다고 그래서 발끈한거지.

لقد غضبت لأنهما قالتا إن بارك جين سوك وسيم.





شرح التعبير

يتكون التعبير من كلمتين:

الأول، 오버 : اسم من الكلمة الإنجليزية "over" التي تعني تخطي الحد،

ويعني الفعل오버하다 ، التصرف بشكل يتخطى الحد وبشكل مبالغ فيه. ويستخدم التعبير عندما يكون تصرفات شخص ما مبالغ فيها أو يُعتقد أنها تتخطى الحدود. يأتي التعبير من الدمج بين الكلمة الإنجليزية "over" مع الفعل الكوري "하다".

الكلمة ليست أصلية ولكنها تُستخدم بكثرة في الحياة اليومية من الممكن أيضا أن نستبدل التعبير بتعبير كوري أصلي وهو 호들갑 떨지마” “.

يأتي التعبير في شكل فعل ولكن أيضا يأتي في شكل "اسم"، ليصف وضع ما مبالغ فيه في صيغة 오버، مثلا إذا حصلت على هدية غالية بشدة من شخص ما وأردت التعبير عن هذا من الممكن أن نقول

이런 비싼 선물은 오버 아니에요?





شرح الأمثلة

① 가: 너 민호 씨하고 사귄다는 소문이 들리던데, 정말이야?

أ.سمعت انك ومين هو في علاقة عاطفية، هل هذا صحيح؟

나: 오버하지 마. 우린 같은 사무실에서 일하는 동료일 뿐이야.

ب.لا تبالغي. نحن زميلان نعمل معا في نفس المكتب وحسب.





② 가: 어머, 너 다리에서 피 난다. 빨리 병원에 가자.

أ. يا إلهي، ساقك تنزف كثيرا. فلنذهب إلى المستشفى.

나: 오버하지 마. 넘어져서 조금 다친 거야. 괜찮아.

ب.لا داعي للمبالغة. لقد أصبت قليلا لأنني سقطت.أنا بخير.



