عودة فرقة كويوتيه المختلطة بألبوم جديد

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عادت فرقة "كويوتيه" الثلاثية المختلطة يوم الثلاثين من أكتوبر بإصدار ألبوم جديد بعنوان "تعبير"، وذلك بعد 10 أشهر من إصدار ألبومها السابق في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وشاركت المطربة "شين جي" عضوة الفرقة في كتابة كلمات الأغاني وتخطيط الألبوم وإنتاجه.

وقد بدأت فرقة "كويوتيه" نشاطها الغنائي عام 1998، وحظي عدد من أغانيها بإقبال كبير.