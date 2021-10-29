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سفنتين تقيم حفلا غنائيا على الإنترنت في نوفمبر

#أخبار الساحة الفنية l 2021-11-01

من أغانى القمة

ⓒ PLEDIS Entertainment

أعلنت وكالة "بلاديس" الترفيهية أن فرقة "سفنتين" ستقيم حفلين غنائيين على الإنترنت بعنوان "قوة الحب" يوم الرابع عشر والحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وتأتي إقامة هذين الحفلين ضمن سلسلة مشروعات "قوة الحب" التي تقوم الفرقة بموجبها بإصدار ألبومات تتعلق بالحب منذ بداية هذا العام. وسيقام حفل يوم الرابع عشر من نوفمبر تحت شعار "القوة"، وحفل يوم الحادي والعشرين تحت شعار "الحب".

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