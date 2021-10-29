عدد مرات مشاهدة أغنية أي اغنية للمطرب زيكو يتجاوز 100 مليون مرة





تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "أي أغنية" للمطرب "زيكو" عضو فرقة "بلوك بي" 100 مليون مرة على يوتيوب.

وقالت وكالة "كوز" الترفيهية إنه تم تحقيق هذا الإنجاز في الساعة الخامسة و16 دقيقة من مساء يوم السابع والعشرين من أكتوبر، حيث تم الكشف عن أغنية "أي أغنية" لزيكو في شهر يناير من العام الماضي.