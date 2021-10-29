جون سومي تصدر أول ألبوم كامل

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أصدرت المطربة "جون سومي" أول ألبوم كامل لها بعنوان "سوسو" يوم التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، وذلك بعد عامين من بدء نشاطها الغنائي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المطربة "جون" ألبوما جديدا بعد 3 أشهر من الكشف عن ألبومها المنفرد بعنوان "غبي غبي" في شهر أغسطس الماضي.

ويشمل الألبوم الجديد للمطربة "جون" 8 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية "سوسو".

وتصدرت أغنية "سوسو" قائمتي أفضل ألبومات الكيبوب وأفضل أغاني الكيبوب في آيتيونز فور الكشف عنها.