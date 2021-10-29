بي 1 إيه 4 تجري لقاءً مع معجبيها على الإنترنت

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من المقرر أن تجري فرقة "بي 1 إيه 4" الشبابية لقاء مع معجبيها على الإنترنت يوم العاشر من نوفمبر الجاري، أي قبل يوم واحد من انضمام عضو الفرقة "سان دول" إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.

وستقوم الفرقة بالكشف عن ألبومها المنفرد الرقمي الجديد في اليوم نفسه، ولكن لم يتم بعد الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بذلك الألبوم.