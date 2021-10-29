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أغنية موني للمطربة ليسا تحقق 200 مليون مشاهدة على يوتيوب

#أخبار الساحة الفنية l 2021-11-02

من أغانى القمة


تجاوز عدد مرات مشاهدة أغنية "موني" للمطربة "ليسا" عضوة فرقة "بلاك بينك" 200 مليون مرة على يوتيوب، بعد 38 يوما من الكشف عنها.

وأغنية "موني" هي إحدى الأغاني التي يضمها ألبوم "لاليسا" للمطربة "ليسا" والذي تم إصداره يوم العاشر من سبتمبر الماضي.

ونجحت هذه الأغنية في الدخول ضمن قائمة "بيلبورد هوت 100"، حيث احتلت المركز التسعين في القائمة.

وكانت أغنية "لاليسا" للمطربة "ليسا" قد احتلت المركز الرابع والثمانين في قائمة "بيلبورد هوت 100" بعد أسبوع من الكشف عنها.

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