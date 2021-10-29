المزيد من الشباب الكوريين يتجهون للعمل كوكلاء عقاريين

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في يوم السبت الماضي، تم إجراء الاختبار السنوي الخاص للحصول على رخصة تشغيل مكتب للعقارات في كوريا، وأجرى هذا الاختبار 400 ألف شخص، ولذلك كان الأكبر على الإطلاق. حيث شهد هذا الاختبار، الذي يصادف عامه الثاني والثلاثين هذا العام، زيادة في عدد المتقدمين له بمقدار 60 ألفا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، الذي سجّل أعلى عدد للمتقدمين بـ 340 ألفا. يُشار إلى أنه لا توجد أي قيود على المؤهلات، لذلك يمكن حتى للقصر أداء هذا الاختبار. وإذا كان متوسط الدرجات في جميع المواد يزيد عن 60، فسيتم اجتياز الاختبار، إلا أن معدل النجاح يبلغ حوالي 20% فقط كل عام، مما يُشير إلى أن ألاختبار ليس اختبارا سهلا.

يُذكر أن هذا العام، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد المتقدمين للاختبار من الشباب. ويرجع السبب في ذلك إلى أنهم اختاروا اختبار الوكيل العقاري لأنهم شعروا بأنه من الصعب العثور على وظيفة حيث انخفض عدد الوظائف الشاغرة في الشركات بشكل كبير بسبب وباء كورونا المستمر. وفي هذا العام، بلغت نسبة الأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر الذين خضعوا للاختبار 39%. وجاء ذلك على الرغم من حقيقة أن الحكومة أعلنت الشهر الماضي أنها ستخفّض رسوم الوساطة العقارية بمقدار النصف لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات. وفيما يتعلق بسبب هذا العدد الكبير من المتقدمين، يقول الخبراء إنه على الرغم من سياسة الاستقرار العقاري التي تتبعها الحكومة، إلا أن الزيادة المستمرة في أسعار المنازل على مدى السنوات القليلة الماضية تسببت في خوض عدد ضخم من الأشخاص للامتحان. حيث أن أسعار المنازل في سيول ظلت ترتفع بشكل حاد منذ عدة سنوات وبدون توقف. ومع ارتفاع أسعار المساكن، ارتفعت رسوم الوساطة لكل حالة بشكل ملحوظ، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد المتقدمين. ووفقا لبيانات إحصائية حديثة، بلغ متوسط سعر بيع شقة في سيول الشهر الماضي حوالي 1.21 مليار وون، متجاوزا 1.2 مليار وون لأول مرة، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من حوالي 200 مليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي سيول تصل عمولات السمسرة إلى 0.9% من سعر المنزل عند شراء وبيع منازل بقيمة تزيد عن 900 مليون وون. وفي الوقت الحالي، نصف عدد الشقق في سيول يزيد سعرها السوقي عن 900 مليون وون. لذلك هناك تصور واسع الانتشار في السوق بأن النجاح في الوساطة العقارية لشقة واحدة في سيول يجلب أموالا أكثر بكثير من متوسط الراتب الشهري لعمال المكاتب العاديين. ومع ذلك، يقول بعض المحللين إن الآفاق ليست مشرقة حيث تتزايد المنافسة مع زيادة عدد وكلاء العقارات بشكل كبير.