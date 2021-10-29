دعوات حكومية للتقليل من استهلاك اللحوم لحماية البيئة

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تتزايد في جميع أنحاء العالم، الحركة نحو "الامتناع عن تناول اللحوم" لتقليل انبعاثات الكربون. وتماشيا مع هذا الاتجاه العالمي، تعمل الحكومة الكورية على تسريع استجابتها للحد من انبعاثات الكربون، مثل تأكيد سيناريوهات لتحقيق هدف حياد الكربون بحلول 2050. وتهدف هذه السيناريوهات إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050. ولدعم الاستجابة لسياسة الحكومة، تُقدّم المدارس والحكومات المحلية والجيش أيضا وجبات نباتية بشكل متزايد.

في هذا الصدد، في الآونة الأخيرة، أعلن مكتب التعليم في العاصمة سيول أنه دخل في مشاركة مع شركة توزيع الأغذية السمكية والزراعية الكورية للتحول إلى وجبة نباتية من شأنها أن تساعد في تقليل انبعاثات الكربون. في الوقت الحالي، تطبّق جميع المدارس في مدينة سيول وجبات نباتية مرتين في الشهر منذ أبريل الماضي. كما يقدم مكتب التعليم بمدينة إنتشون وجبات نباتية مرتين شهريا بدءا من هذا العام، وتقدّم جميع المدارس في مدينة أولسان أيضا "نظاما غذائيا خالٍ من اللحوم" كل يوم اثنين. أما وزارة الدفاع أيضا فتُقدّم "نظاما غذائيا نباتيا" للجنود الذين يطلبون نظاما غذائيا نباتيا. وبعبارة أخرى، اعتبارا من فبراير من هذا العام، تمت إضافة ملصق "نباتي" إلى اختبارات فحص الخدمة العسكرية، وذلك لضمان حق الجنود في اختيار نظامهم الغذائي. ومع ذلك، يُشار إلى أن الأمر لا ينتهي بمجرد توفير نظام غذائي نباتي للجنود، وأنه من أجل ضمان "الحق الكامل في الصحة"، من الضروري التفكير بعمق في قضايا مثل توازن العناصر الغذائية وتكوين القائمة. وعلى الرغم من أن النظام النباتي هو نظام غذائي صحي، إلا أن تركيبة العناصر الغذائية "جيدة التنظيم" أكثر أهمية من أي شيء آخر. وهناك آراء مفادها أن القائمة يجب أن تكون متنوعة أيضا. فمن الضروري زيادة الدعم تدريجيا لكل مؤسسة حتى يتمكن الناس من تناول مجموعة متنوعة من عناصر القائمة مثل طبق فطر بالصلصة الحلوة والحامضة، بالإضافة إلى أطباق الفول والتوفو البسيطة. يمكن أيضا إنشاء قائمة جديدة باستخدام اللحوم البديلة أو الأطعمة الموسمية.