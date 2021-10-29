ترتيبات لتنظيم مهرجان الثقافة الكورية وجها لوجه

ⓒ Ministry of Culture, Sports and Tourism

بدءا من فرقة بي تي إس، التي احتلت المركز الأول في مخطط بيلبورد، والأفلام مثل 'الطفيلي' و'ميناري' التي اجتاحت حفل توزيع جوائز الأوسكار، وحتى المسلسل الكوري 'لعبة الحبار'، الذي أحدث مؤخرا جنونا عالميا. الآن أصبحت حرارة الموجة الكورية أكثر سخونة من أي وقت مضى. وعلى هذه الخلفية، من المقرر عقد مهرجان واسع النطاق لعشاق الهالليو في جميع أنحاء العالم في كوريا الشهر القادم، وهو "مهرجان الثقافة الكورية". ويتضمن حفلا موسيقيا في مركز كوريا الدولي للمعارض كينتكس KINTEX في مدينة غويانغ الواقعة شمال غرب سيول، لمدة يومين من 13 إلى 14 نوفمبر. وهذا الحدث له أهمية كبيرة لأنه سيُعقد لأول مرة وجها لوجه منذ انتشار فيروس كورونا، حيث يهدف إلى إرضاء المعجبين بالموجة الكورية وإيصال رسالة أمل للتغلب على وباء كورونا.

تجدر الإشارة إلى أنّ "مهرجان الثقافة الكورية" هو مهرجان الموجة الكورية الذي قدّمته لأول مرة العام الماضي وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بالتعاون مع الوكالة الكورية الدولية لتعزيز التبادل الثقافي. ومن خلال الترويج للصناعات المرتبطة بالهالليو مثل الطعام والجمال والأزياء مع التركيز على الكي بوب، يمكن لعشاق الهالليو في جميع أنحاء العالم تجربة الثقافة الكورية وتبادلها مباشرة. واستنادا إلى النظرة العالمية لـ "FANIVERSE" وهي كلمة مركبة من "فان" أي "معجبون" و"يونيفيرس" أي الكون، سيُعقد هذا الحدث تحت شعار "النور: تألقوا معا". وهو ما يعني أن الفنانين والمعجبين يتألقون معا ويقودون الثقافة الكورية.

ومن ناحية أخرى، في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، كشف الملحن "كيم هيونغ صوك 김형석"، المدير العام للمهرجان، عن أمنياته قائلا: "أريد إنشاء ثقافة يتناغم فيها الفنانون والمعجبون ويحترمون بعضهم البعض". وجاء ذلك في الحفل الموسيقي العالمي للكيبوب، وهو الحدث الرئيسي للمهرجان، حيث ستظهر العديد من فرق الكيبوب المشهورة مثل "إن سي تي دريم" و"إتزي" و"ايسبا" و"بنتاغون"، وسيبدأ الحفل في الساعة 7 مساء من يوم 14 نوفمبر. وعلاوة على ذلك، يمكن للمشاركين في الحدث المشاركة في مجموعة متنوعة من البرامج لتعريف الجمهور بالثقافة الكورية مثل الأطعمة الكورية والتجميل والأزياء، إضافة إلى جلسات نقاش تفاعلية بين الفنانين والمعجبين، من أجل إنجاح فعاليات المهرجان، والتواصل مع المعجبين في جميع أنحاء العالم.