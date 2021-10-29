بوسان تستعد للمنافسة على استضافة إكسبو 2030

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بدأت منافسة شرسة بين مختلف الدول للحصول على حق استضافة إكسبو عام 2030، حيث يعتبر الإكسبو وبطولة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد أهم الأحداث العالمية الكبرى. وقد انتهى موعد التقدم بطلب الاستضافة يوم التاسع والعشرين من الشهر الماضي، حيث تقدم بطلبات الاستضافة أربع مدن، هي: بوسان الكورية وموسكو الروسية وروما الإيطالية وأوديسا الأوكرانية. ومن المتوقع أن يتم تحديد المدينة المستضيفة في عام ألفين وثلاثة وعشرين، مما يعني أن هذه الدول ستخوض حربا دبلوماسية شرسة في الخفاء إلى جانب القيام بأعمال تحضير الاستضافة.

الجدير بالذكر أن مدينة يوسو الكورية كانت قد استضافت إكسبو يوسو في عام 2012 إلا أنه يختلف عن إكسبو عام 2030 حيث يعتبر الأخير من المعارض الدولية المسجلة بينما كان إكسبو يوسو من المعارض الدولية المعترف بها. ورغم أن المعارض الدولية المسجلة التي تقام كل خمس سنوات لا تلفت الأنظار مثل بطولات كأس العالم أو الأولمبياد إلا أنها تعتبر من الأولمبياد الاقتصادية والثقافية نظرا لأنها تطرح بدائل أو رؤى مستقبلية حول القضايا الراهنة للبشرية. يُشار إلى أن هناك فرق كبير بين المعارض المسجلة والمعترف بها من حيث الحجم ومدى الاهتمام الدولي. وخلافا للمعارض المعترف بها التي يتم تقييد فترة إقامتها بثلاثة أشهر فإن فترة المعارض المسجلة تبلغ ستة أشهر. ومن حيث المساحة يتم تقييد المعارض المعترف بها بخمسة وعشرين هكتارا بينما لا يتم تقييد المعارض المسجلة. أما تكاليف إنشاء أجنحة العرض فتتحملها الدول المستضيفة للمعارض المعترف بها وإيجارها إلى الدول المشاركة، بينما تقدم الدول المستضيفة للمعارض المسجلة مساحات فقط وتتحمل الدول المشاركة تكاليف إنشاء أجنحتها لإظهار ثقافتها وتقنيتها. وطبقا لتقديرات بلدية بوسان، إذا استضافت المدينة الكورية الإكسبو فسوف تتحمل حوالي أربعة مليارات دولار من تكاليف الاستضافة بينما ستحقق حوالي خمسة عشر مليار دولار من القيمة المضافة. ومن المتوقع أن يتم إيجاد حوالي نصف مليون فرصة عمل. وقد حاولت كوريا الحصول على حق استضافة المعرض الدولي المسجل لعام 2010 إلا أنها فشلت في ذلك أمام مدينة شانغهاي الصينية. وبعد عامين استضافت معرضا دوليا معترفا به في مدينة يوسو. في هذا السياق، إذا نجحت كوريا في الحصول على حق الاستضافة لعام 2030، فستصبح الدولة السابعة في العالم التي تستضيف الأولمبياد وبطولة كأس العالم والمعرض الدولي المسجل جميعا بعد أمريكا وفرنسا واليابان وكندا وألمانيا وإيطاليا. وقد أكد رئيس لجنة الحصول على حق استضافة إكسبو بوسان "كيم يونغ جو 김영주" على أن مدينة بوسان الكورية لها قصة نجاح في التحول من مدينة متلقية للمساعدات خلال الحرب الكورية إلى مدينة مركزية في شبكة الخطوط البحرية للمحيط الهادئ باعتبارها ثاني أكبر الموانئ في العالم من حيث حجم الشحن.