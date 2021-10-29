أرتفاع نسبة الوحدة والعزلة الاجتماعية بين الرجال والنساء الكوريين

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وجدت دراسة أجراها فريق بحث كوري أن الرجال الكوريين أكثر عرضة لـ"العزلة الاجتماعية" والنساء أكثر عرضة للوحدة. وأشار الفريق إلى أن هذه الظاهرة ليست مجرد مشكلة شخصية بل قد تسفر عن مشاعر اكتئاب أو قلق اجتماعي أو حتى خيارات متطرفة، مؤكدا على ضرورة بذل جهود فعالة لحلها. وأجرى الدراسة فريق البحث برئاسة البروفسور "هونغ جين بيو 홍진표 " في مستشفى سام سونغ سيول مؤخرا على ألف وسبعمائة من الرجال والنساء في سيول تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر عاما وأربعة وسبعين عاما. وأجاب ثمانية عشر بالمائة منهم بأنه يشعرون بالعزلة الاجتماعية بينما أجاب أربعة بالمائة منهم بأنهم يشعرون بالوحدة. وحسب التحليل الاجتماعي والديموغرافي لخصائصهم، كان الرجال أكثر عرضة للعزلة الاجتماعية من النساء بنسبة أربعة وأربعين بالمائة. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى ضعف علاقات الصداقة والعلاقات العائلية لديهم. كما جاء في الدراسة أن النساء أكثر عرضة للوحدة من الرجال بنسبة واحد وخمسين بالمائة. وحسب الأجيال كانت فئة كبار السن أكثر عرضة للوحدة من فئات الشباب. ومن أهم العوامل التي تزيد من الوحدة وفاة الزوج أو الزوجة والطلاق ومستوى التعليم والحالة المالية والحالة الصحية. يُشار إلى أن الآن أصبحت اللاقاءات تجري عبر الفيديو في الكثير من الأحيان نتيجة لانتشار وباء كورونا، وهذه اللقاءات الافتراضية لا تساعدنا على معالجة العواطف الضعيفة مثل الوحدة أو العزلة الاجتماعية.