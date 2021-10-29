زيادة مبيعات أدوات التخييم مع بدء موسم الأوراق المتساقطة

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مع بداية موسم الأوراق المتساقطة وانخفاض درجات الحرارة يزداد عدد الكوريين الذين يشترون مختلف أدوات التخييم بما في ذلك أجهزة التدفئة الكهربائية. ورغم بدء نظام التعايش مع كورونا في كوريا منذ أمس، إلا أن عددا غير قليل من الكوريين ما زالوا لا يرغبون في زيارة المعالم السياحية أو أماكن الإقامة التي يتدفق فيها الكثير من الناس. ولهذا فإن الكثير من الناس يفضلون أعمال التخييم المتمثلة في تجمع عدد قليل من الناس وقضاء وقت فراغ في الهواء الطلق. وقالت لجنة تنمية التخييم الكورية إن حجم سوق التخييم المحلية بلغ مليارين ومائة وسبعين مليون دولار في عام 2018 ثم زاد العام الماضي ليبلغ 3 مليارات و340 مليون دولار، بينما بلغ عدد ممارسي التخييم الكوريين حوالي 7 ملايين. ومع انخفاض درجات الحرارة أصبحت أجهزة التدفئة الكهربائية الخاصة بالتخييم من أكثر المنتجات بيعا. وفي الآونة الأخيرة تم بيع 500 من أجهزة التدفئة بالكيروسين خلال دقيقة واحد عبر قناة "سُك لايف 쓱라이브 " الخاصة بشركة سُك دوت كومSSG닷컴 لتسجل مليوني دولار من المبيعات. وشهدت شركة "لوتيه اون 롯데온" زيادة بمقدار مائة وأربعة وعشرين بالمائة في مبيعات أدوات التخييم في شهر أغسطس الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. وقال مسؤول في الشركة إنه في العام الماضي تم بيع أدوات التخييم البسيطة مثل الخيام التي تعمل بلمسة واحدة إلا أنه في هذا العام يتم بيع المنتجات ذات الوظائف المفصلة والدقيقة. وأضاف أن المجامر والأحطاب تحظى بشعبية كبيرة باستمرار، وأن استهلاك المنتجات ذات الصلة يتزايد باضطراد لأن المزيد من الناس يرغبون في الاستمتاع بما يسمى "التأمل مع النار" في أثناء مشاهدة الأحطاب المحترقة.