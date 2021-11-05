جنة كيم كاهو: أهم ما في الترجمة ألا أخون ضميري

الآنسة "كيم كاهو"، واسمها العربي "جنة"، تعمل في عدة مجالات ذات صلة باللغة العربية، تشمل الترجمة والتدريس، وتقول في مقابلة مع القسم العربي إن أعظم التي اللحظات التي تشعر فيها بهيبة الموقف هي عندما تتولى أعمال الترجمة في أمور ذات صلة بالعرب في المحاكم والمستشفيات الكورية.

وعن إجادتها لبعض اللهجات العامية العربية تقول جنة إن ذلك يرجع إلى اختلاطها بالكثير من الأصدقاء العرب، لكن مازال لديها الكثير من الصعوبات في هذا الصدد، وكأنها تواجه العديد من الجدران التي تحول بينها وبين إجادة جميع اللهجات العامية العربية.

كما تتحدث جنة عن أسباب اختيارها للعمل في مجال اللغة العربية، ومن بينها أنه مجال يمكن استعماله في الحياة اليومية مباشرة، مشيرة إلى أنها تواجه الكثير من الضغوط النفسية خلال عملها كمترجمة في المحاكم والمستشفيات، لكن أهم شيء في الترجمة بالنسبة لها هو ألا تخون ضميرها.

وعن قناتها على يوتيوب "قهوة كورية"، تقول جنة إنه كان لديها دوافع لإنشاء هذه القناة، منها إضفاء السعادة على المشاهدين، وأيضا أن تساعد صديقتها الفلسطينية لكي تدرس في كوريا إذا حصلت على أرباح من تلك القناة.

وتقول جنة أيضا إن سر إجادتها للغة العربية هو تقليد العرب سواء من حيث الصوت أو التعبيرات، وأن أكثر ما تحبه خلال لقاءاتها مع أصدقائها العرب هو الجو المرح، وهو ما يتميز به المصريون أكثر. وتتمنى جنة أن تقوم بعد انتهاء كورونا بزيارة إلى كل من المغرب ولبنان.

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