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رئيس معهد كوريا للتعاون الاقتصادي"آن بيونغ مين ":

أود أن أصف الطرق في كوريا الشمالية على أنها مثل وجه نعسان لم يتم غسله لعدة أيام. الطرق التي نفكر فيها بشكل عام لا يمكن تصورها في كوريا الشمالية.





ينص قانون الطرق في كوريا الشمالية على أن الطرق هي واجهة الدولة والمؤشر الرئيسي للتنمية الاقتصادية والحضارة في ذلك البلد. إذن، كيف تبدو طرق كوريا الشمالية حقا؟

رئيس معهد كوريا للتعاون الاقتصادي"آن بيونغ مين ":

في كوريا الشمالية، تُستخدم الطرق فقط للنقل والمواصلات لمسافات قصيرة وتلعب دورا في مساعدة السكك الحديدية. قال الزعيم السابق "كيم إيل سونغ" ذات مرة إن الطرق تهدف إلى حل مشكلة المرور في المناطق الجبلية النائية والسماح للمعدات الزراعية مثل المزارعين بالوصول إلى الأراضي الزراعية. لكن الطرق لا ينبغي أن تُبنى على أراضٍ زراعية. لذلك فإن تحويل أرض زراعية إلى طريق أمر غير مقبول على الإطلاق في الشمال. باختصار، لا يكاد يتوفر أي طريق حديث وملائم في كوريا الشمالية.:

في كوريا الشمالية، تشكل السكك الحديدية الجزء الأكبر من شبكة المرور. ووفقا لهيئة الإحصاءات في كوريا الجنوبية، بلغ إجمالي طول الطرق في كوريا الشمالية، 26 ألفا و180 كيلومترا حتى عام 2019، أي حوالي 23% من إجمالي طول الطرق في كوريا الجنوبية. والطرق في الشمال ليست سلسة بشكل عام ويوجد بها العديد من الحفر، كما أن مرافق السلامة على الطرق غير كافية.

رئيس معهد كوريا للتعاون الاقتصادي"آن بيونغ مين ":

تنقسم الطرق في كوريا الشمالية إلى سبع فئات، تتراوح بين الطرق السريعة إلى الطرق العامة بستة مستويات مختلفة. لقد قمت بفحص العديد من الطرق في كوريا الشمالية، بما في ذلك الطرق السريعة والطرق من المستوى الأول والثاني والثالث. جميع الطرق من المستوى الأول غير معبدة، ولا توجد فيها مصارف للمياه أو أضواء. إنها مثل الطرق في كوريا الجنوبية في السبعينيات. تعد الطرق من أكثر الأجزاء تخلفا في كوريا الشمالية. أعلنت كوريا الشمالية عن طول طرقها لأول مرة في عام 1988، عندما قالت إن لديها شبكة من 75 ألفا و500 كيلومتر من الطرق. ومع ذلك، وفقا للمعايير الكورية الجنوبية، يمكن تسمية 30 ألف كيلومتر على الأكثر من هذه الطرق بأنها طرق حقيقية. الأنفاق والجسور، على وجه الخصوص، معرضة بشدة للكوارث الطبيعية بما في ذلك الفيضانات.





هناك ستة طرق سريعة في كوريا الشمالية، يبلغ إجمالي طولها 660 كيلومترا، أي حوالي 14% من طول الطرق السريعة في كوريا الجنوبية. وأول طريق سريع في كوريا الشمالية هو طريق بيونغ يانغ - وان سان، الذي اكتمل بناؤه في عام 1978، وهو عبارة عن رصيف خرساني بطول 196 كيلومتر ومكون من أربعة مسارات.

رئيس معهد كوريا للتعاون الاقتصادي"آن بيونغ مين ":

هناك طريق باسم "تشونغ نيون يونغ أونغ دو رو " أي "طريق البطل الشاب" وهو طريق سريع يربط بين بيونغ يانغ ومدينة نام بو الساحلية الغربية الرئيسية. لإكمال هذا الطريق السريع البالغ طوله 44 كيلومترا والمكون من عشرة مسارات، أجرت كوريا الشمالية حملة تعبئة ضخمة، وأمرت الطلاب وعمال المكاتب والعمال بالخروج للمساعدة في مشروع البناء. تم تنفيذ المشروع في ظل ظروف عمل قاسية، حيث تم عملهم يدويا تقريبا بدون معدات بناء. وقد حصل العمال على ميداليات، بناء على عدد أكياس الخيش التي قاموا بخياطتها. يُظهر مقطع فيديو لمشاهد البناء عمالا شبابا يصنعون قوالب من ألواح خشبية، ويصبون الإسمنت في القوالب ويغنون في أثناء انتظار الإسمنت حتى يجف. لقد ركبت سيارة على هذا الطريق السريع، وكانت حالة الطريق سيئة للغاية.





يحظر قانون الطرق في كوريا الشمالية على المواطنين المشي أو ركوب دراجات على الطرق السريعة أو ترك حيواناتهم تتجول بالقرب منها. كما أنه لا يُسمح إلا للمركبات المصرح لها بالسير على الطرق السريعة.

رئيس معهد كوريا للتعاون الاقتصادي"آن بيونغ مين ":

في حالة استخدام الطرق السريعة في كوريا الشمالية لنقل البضائع والركاب، يمكن للبلاد حل المشاكل المتعلقة بالنقل بشكل كبير، لكن تشغيل السيارة يخضع لرقابة صارمة على الطرق السريعة. لا يمكن استخدامها إلا بواسطة المركبات العسكرية والحافلات بين المدن ومركبات النقل في حالات الطوارئ وأولئك الذين يقلون السكان الذين يزورون المواقع الثورية أو السياح الأجانب. في حالة التجارة بين الكوريتين، يتم تحميل البضائع الكورية الجنوبية على متن سفينة في ميناء إنتشون، وتفريغ الشحنة في ميناء نام بو في كوريا الشمالية. باستخدام طريق سريع، لن يستغرق الأمر سوى ساعة ونصف لنقل البضائع من نام بو إلى بيونغ يانغ. لكن في الواقع، يتم نقل البضائع عبر طريق آخر، حيث تسير المركبات بسرعة 20 إلى 30 كيلومترا في الساعة.





فرضت كوريا الشمالية رسوم مرور على طريق بيونغ يانغ – وان سان في عام 2018. ومن غير المعروف سبب فرض هذه الرسوم.

رئيس معهد كوريا للتعاون الاقتصادي"آن بيونغ مين ":

في تغيير كبير، حولت كوريا الشمالية طريق "بيونغ يانغ – وان سان" السريع إلى طريق تتحصل منه على رسوم في عام 2018 وأنشأت أكشاكا. يبدو أن السيارة مطلوب منها دفع ما يعادل حوالي 10 دولارات للرحلة ذهابا وإيابا على هذا الطريق. في الماضي، كانت كوريا الشمالية تجمع الرسوم فقط من الشركات الأجنبية، لكنها عدلت القانون لتحصيل الرسوم من جميع مستخدمي الطرق، لتجديد وتحديث بنيتها التحتية للطرق.

علينا ألانتظار لنرى كيف سيغير مشروع تحديث الطرق في كوريا الشمالية مجتمعها.