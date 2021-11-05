استئناف محادثات التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول الخليج العربي

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وافقت كوريا الجنوبية مع دول مجلس التعاون الخليجي العربي على استئناف محادثات لاتفاقية التجارة الحرة بعد 10 سنوات توقفها.

جاء هذا القرار في بيان مشترك أصدره وزير التجارة الكوري "يوه هان كو" والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور "نايف فلاح مبارك الحجرف" يوم الأربعاء الماضي في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.

وبموجب هذا الاتفاق، سيناقش الجانبان تفاصيل المحادثات المزمعة مع اتخاذ الخطوات الداخلية اللازمة.

وكانت كويا الجنوبية ودول الخليج قد اتفقت على السعي إلى توقيع اتفاقية للتجارة الحرة في عام 2017. وتنفيذا لهذا الاتفاق، عقد الجانبان 3 جولات من المفاوضات في شهر يوليو من عام 2008، وفي شهري مارس ويوليو من عام 2009. ولكن في شهر يناير من عام 2010، أعلن مجلس التعاون الخليجي العربي تعليق المفاوضات.

وعلى صعيد آخر، أجري وزير التجارة الكوري "يوه" لقاء مع نظيره السعودي الدكتور "ماجد القصبي" واتفق معه على توسيع آفاق التعاون بين البلدين التي تتركز حاليا على مجالات الطاقة، لتشمل مختلف المجالات الأخرى.

وتعد دول الخليج العربي واحدة من أكثر الأسواق أهمية لكوريا الجنوبية نظرا لطاقتها الكامنة. لكن عدم وجود اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين يعرقل وصول التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما إلى المستوى المطلوب.

ولذلك، ستتمكن كوريا الجنوبية من رفع مستوى التجارة والاستثمار والتعاون مع دول الخليج العربي، إذا تم توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بينهما.

وقد تم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الخامس والعشرين من شهر مايو من عام 1985 كمنظمة إقليمية سياسية اقتصادية عسكرية أمنية عربية، ويضم في عضويته 6 دول عربية تطل على الخليج العربي، هي المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين.

وقام مجلس التعاون بإلغاء الحواجز الجمركية ورفع حظر السفر بين الدول الأعضاء بدءا من شهر مارس عام 1983، وإطلاق سوق مشتركة بين الدول الأعضاء يوم الأول من شهر يناير عام 2008، وإطلاق تحالف جمركي بينها عام 2015.

ويقوم المجلس حاليا بإجراء تنسيق أنظمة الضرائب ومعايير المحاسبة والقوانين ذات الصلة للدول الأعضاء ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل التام للسوق الخليجية.

ومن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، تعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري وأكبر مورد للنفط الخام لكوريا الجنوبية. وكانت ومازالت الدول الأعضاء الخمس الأخرى تعد من شركاء كوريا المهمين أيضا، حيث تشارك الشركات الكورية في المشروعات الإنشائية فيها، وتستورد منها النفط الخام، وتصدر المنتجات الكورية إليها.

وبلغ حجم التجارة بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي 46.6 مليار دولار في العام الماضي، بينما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الكورية في الدول الخليجية 16.5 مليار دولار.

ومع قدوم عصر ما بعد النفط، تندفع دول مجلس التعاون الخليجي للانتقال إلى نظام اقتصادي جديد لا يعتمد على إنتاج النفط وتصديره.

وتعد كوريا الجنوبية أفضل شريك لدول مجلس التعاون الخليجي في العصر الحالي الساعي إلى الحياد الكربوني والاستغناء عن الاعتماد على النفط. ويمكن القول إن هذا هو السبب الرئيسي في استئناف محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق، أعرب وزير التجارة الكوري "هوه هان كو" عن أمله في تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في مجالات اقتصاد الهيدروجين، والطاقة المتجددة، وتقليل غازات الاحتباس الحراري، لمواجهة تغير التغير المناخي.