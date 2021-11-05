كوريا الجنوبية تلتقى بالإمارات والعراق في الجولتين الـ5 والـ6 من تصفيات المونديال

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ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، من المتوقع إقامة الجولة السادسة من التصفيات بين المنتخبين الكوري والعراقي يوم السادس عشر من نوفمبر الجاري في الدوحة.

وكان من المفترض إقامة هذه المباراة في مدينة البصرة جنوبي العراق، ولكن من المتوقع إقامتها في دولة ثالثة لأسباب أمنية في العراق.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر الموافقة على دخول الجماهير العراقية المباراة بين العراق وكوريا الجنوبية بناء على الطلب الذي تقدم به الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وسوف تقام الجولة الخامسة من التصفيات النهائية الآسيوية بين المنتخبين الكوري والإماراتي يوم الحادي عشر من نوفمبر في مدينة "إيل سان" في كوريا الجنوبية.

وتحتل كوريا الجنوبية المركز الثاني بعد إيران في التصفيات النهائية برصيد 8 نقاط، ويأتي بعدهما كل من لبنان برصيد 5 نقاط، والأمارات العربية المتحدة برصيد 3 نقاط، والعراق برصيد 3 نقاط، وسوريا برصيد نقطة واحدة.

وسوف تتمكن الدولتان اللتان ستحتلان المركزين الأول والثاني في التصفيات النهائية، من التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر في العام القادم.