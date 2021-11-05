جناح كوريا في أكسبو دبي يغازل زواره بنكهات الأطعمة الكورية

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قام جناح كوريا الجنوبية في إكسبو دبي لعام 2020 بنقل عشاق الطعام الكوري إلى شوارع سيول المزدحمة والزاخرة بمطاعم الوجبات التقليدية والحديثة، من خلال تنظيم معرض لأشهر المأكولات الكورية الطازجة في مطعم الجناح الذي امتلأ بالزوار وعشاق الأكل الكوري.

وتم إعداد هذه المأكولات بواسطة الشيف الكوري "جيمس كانغ" الذي قدم مجموعة من ألذ الأطباق ذات الطابع الشعبي، منها طبق بان كيك الكوري المعد باستخدام الكيمتشي وأنواع الخضروات الطازجة المختلفة، مثل البصل والفلفل الحار والكرّاث، حيث لاقت اهتماما كبيرا من زوار معرض إكسبو من محبي الأكل الكوري.

كما قدم الشيف الكوري "كانغ" طبق أسياخ الروبيان وغيرها من الأطباق التي يزخر بها المطبخ الكوري.

وأكد "كانغ" الشيف الرئيسي لفندق آسيانا في دبي أن الأطباق الكورية نجحت إلى حد كبير في الحفاظ على أصالتها أمام الغزو الكبير للمأكولات العالمية، التي أصبحت تستهوي الكثير من الشباب الكوري.

وأشار "كانغ" إلى أن الأطباق الكورية التقليدية، مثل "الكيمتشي" و"بان كيك" المصنوع من "الكيمتشي"، هي أطباق تقليدية يحرص على تناولها كبار السن، وتقل شعبيتها بين الشباب الذين يفضلون تناول الوجبات العالمية السريعة التي انتشرت كثيرا في كوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة، كما هو الحال في بقية أرجاء العالم.

وحول الأطباق التي قدمها لزوار الجناح الكوري، أوضح "كانغ" أن الجناح رغب في تقديم وجبات شعبية إلى حد بعيد، تحاكي تلك التي تطبخ وتباع في شوارع مدن كوريا المزدحمة.

وأكد أن جميع الخضروات المستخدمة لتحضير الأطباق في مطعم الجناح الكوري، طازجة وتأتي من كوريا الجنوبية مباشرة، رغبة منا في أن تكون اللمسة الكورية حاضرة في الأطباق المقدمة من البداية إلى النهاية.