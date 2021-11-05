الجالية السودانية في كوريا الجنوبية تدين الانقلاب في السودان

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أدان المكتب التنفيذي للجالية السودانية في كوريا الجنوبية الانقلاب العسكري على الديمقراطية والحكم المدني في السودان.

وأكد في بيان أصدره المكتب رفضه القاطع للانقلاب على السلطة المدنية من قبل الجيش محذرا من أن ذلك سيقود البلاد إلى الدكتاتورية والانفلات الأمني والفوضى والانهيار.

وأهاب المكتب التنفيذي بجماهير الشعب السوداني الوفية الخروج إلى الشوارع في كافة المدن والاعتصام في الميادين العامة وتنفيذ عصيان مدني.

كما دعا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي ومجموعة الترويكا وأصدقاء السودان من دعاة الديمقراطية والتحول المدني لمناهضة هذا الانقلاب بكل الطرق وعدم الاعتراف به.

وقال المكتب في بيانه إن على المجتمع الدولي الضغط على النظام الشمولي الجديد وقادته ومطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

يشار إلى أن عدد أفراد الجالية السودانية في كوريا الجنوبية يبلغ حوالي 300 شخص، منهم موظفون في البعثات العربية وأسرهم، وطلاب، وباحثون، وتجار.

ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكورية عن قلقها إزاء الانقلاب العسكري في السودان، وحثت السودان على المضي قدما نحو تحقيق الديمقراطية من خلال الحوار السلمي.

وقالت الوزارة إنها تراقب الوضع في السودان بقلق، معربة عن أملها في أن تبذل جميع الأطراف هناك جهودا لتحقيق السلام والازدهار والديمقراطية من خلال الحوار السلمي.