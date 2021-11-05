الجامعة الأردنية تحتفل بالذكرى السنوية لابتكار الأبجدية الكورية

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احتفلت كلية اللغات الأجنبية في الجامعة الأردنية، ممثلة بمعهد الملك سيجونغ الذي تستضيفه الكلية، بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين بعد الخمسمائة، على ابتكار الأبجدية الكورية، وذلك بالتعاون مع السفارة الكورية في عَمّان.

وتهدف الفعالية التي افتتحها نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور "أحمد مجدوبة"، بالنيابة عن رئيس الجامعة، إلى تشجيع متعلمي اللغة الكورية في الجامعة وخارجها على تعلم اللغة والتعرف عن قرب على الثقافة الكورية.

وأشار "مجدوبة" فلي كلمته الترحيبية إلى المشاركة الاستراتيجية التي تجمع الجامعة والسفارة الكورية، مثمنا الدعم الذي قدمته على مدى سنوات لتوفير تجربة تعليمية فريدة وفعالة لطلبة الكلية الأردنيين.

ومن جانبه، شكر السفير الكوري في عمان "لي جيه وان" الجامعة الأردنية لاستضافتها لهذا الحفل، وقال إن توطين فرع لمعهد سيجونغ في الجامعة يعتبر ثمرة للتعاون المشترك بين كوريا الجنوبية والأردن.

وأشار السفير "لي" إلى أن كوريا الجنوبية تحتفل هذا العام بالذكرى الـ575 لابتكار الأبجدية الكورية "هانغول" التي وُضعت في عهد الملك سيجونغ عاهل مملكة جوسون الكورية في عام 1446، مع تأكيده على أهمية اللغة بالنسبة للشعب الكوري كرمز ثقافي وعنوان للهوية.

ومن جانبها، أشارت عميدة كلية اللغات الأجنبية ومديرة معهد سيجونغ الدكتورة "ناهد عميش" في كلمة لها خلال الحفل إلى أن الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام، شهدت في اليوم الأول تنظيم مسابقة تختبر معلومات المشاركين عن كوريا الجنوبية.

وأضافت الدكتورة "عميش" أن اليوم الثاني من الفعاليات شهد إقامة جناح في حديقة المعهد للتعريف باللغة والثقافة الكورية، وأن اليوم الثالث شهد تكريم الفائزين الذين أظهروا مواهب ومهارات فذة في رواية الحكاية الكورية والمعرفة باللغة والثقافة الكورية.

واشتملت الفعاليات أيضا على عرض فيلم تعريفي قصير تناول ذكرى ابتكار الأبجدية الكورية والنشاطات التي قام بها المعهد في الفترة الماضية، كما جرى تكريم طلبة قسم اللغة الكورية الفائزين في مسابقة المعلومات العامة ومسابقة الحكايات.

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء الفرع الأول لمعهد الملك سيجونغ لتعلم اللغة الكورية في أول كلية للغات الأجنبية في الجامعة الأردنية، في شهر يوليو الماضي، وهو واحد من بين 243 فرعا حول العالم، ويقدم برامج تعليمة في اللغة الكورية ويعرّف بمختلف جوانب الثقافة والعادات والتقاليد الكورية.