إقامة بطولة التيكوندو على كأس السفير الكوري في العراق بنجاح

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اختتمت منافسات بطولة كأس السفير الكوري للتيكوندو والتي نظمها الاتحاد العراقي بالتعاون مع السفارة الكورية في بغداد، وسط مشاركة قياسية للمنافسة على التتويج بالمراكز الأولى في واحدة من أقوى بطولات التيكوندو.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة لأندية بغداد والمحافظات وبعدد تجاوز 600 لاعب ولاعبة، وأفرزت مواهب جديدة يمكن اعتمادها في المنتخبات الوطنية مستقبلا.

واستمرت البطولة على مدى يومين برعاية السفير الكوري في العراق "جانغ كيونغ أوك" الذي أكد أن الدعم سيتواصل لاتحاد التيكوندو العراقي لتطوير هذه الرياضة في العراق.

وقال رئيس الاتحاد المركزي العراقي للتيكوندو "إبراهيم البهادلي" إن البطولة أقيمت بأحدث أجهزة التنقيط العالمية التي وفرتها السفارة الكورية للاتحاد العراقي للتيكوندو، وهو ما سيمكن اللاعبين العراقيين من تطوير مهاراتهم وزيادة خبراتهم في التنافس الخارجي.

وأضاف "البهادلي" أن النتائج النهائية أسفرت عن تحقيق نادي السُلَيْمانيّة الترتيب الأول في فئة المتقدمات، واحتل نادي الكهرباء المركز الثاني، بينما جاء نادي العربي في المركز الثالث.

ولدى الرجال، وتحديدا بفئة الشباب، استطاع نادي الشورجة الحصول على المركز الأول، بينما جاء في المركز الثاني نادي هاوكاري، فيما احتل نادي بغداد المركز الثالث.